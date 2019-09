"Luam astazi inca o masura pentru sprijinirea agricultorilor romani aflati constant in atentia Guvernului, avand in vedere si contributia importanta adusa de acest sector la cresterea economiei. Astfel, acordam un ajutor financiar in limita a 37 milioane de lei pentru apicultorii afectati de fenomene hidrometeorologice nefavorabile din perioada martie - mai 2019", a spus premierul la inceputul sedintei de Guvern.



Ea a adaugat ca banii sunt prevazuti in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, iar apicultorii au timp pana la sfarsitul lunii octombrie sa depuna actele…