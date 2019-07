Stiri pe aceeasi tema

- In baza responsabilitații sale fața de comunitate, Consiliul Județean Timiș sprijina implementarea masurilor și parteneriatelor care conduc la imbunatațirea calitații vieții cetațenilor pe care ii reprezinta. In acest context, instituția a accesat o finanțare europeana de peste 1.3 milioane de euro,…

- Consiliul Județean Timiș a accesat o finanțare europeana de peste 1,3 milioane de euro pentru realizarea și dotarea unui centru comunitar de invațare permanenta. Centrul are deja aprobat studiul de fezabilitate. Centrul comunitar de invațare permanenta construit de Consiliul Județean va raspunde acestor…

- In baza responsabilitații sale fața de comunitate, Consiliul Județean Timiș sprijina implementarea masurilor și parteneriatelor care conduc la imbunatațirea calitații vieții cetațenilor pe care ii reprezinta. In acest context, instituția a accesat o finanțare europeana de peste 1.3 milioane de euro,…

- Centrul comunitar de invațare permanenta va fi construit de Consiliul Județean Timiș in Parcul Industrial și Tehnologic din Timișoara. Aici vor fi oferite servicii de consiliere in cariera: prezentarea la interviu, testarea intereselor și aptitudinilor personale, facilitarea participarii…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 430 de locuri de munca, din care: 7 pentru persoanele Post-ul 430 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 619 locuri de munca, din care: 08 pentru persoanele cu Post-ul 619 locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 366 de locuri de munca, din care: 21 pentru persoanele Post-ul 366 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Exista o anumita categorie de romani care pot primi sume importante de bani lunar, timp de mai mulți ani, daca se incadreaza in condițiile impuse de Stat. Concret, statul acorda celor care sunt șomeri și celor care se vor reloca, la distanțe mai mari de 50 de kilometri de domiciliu, cu scopul…