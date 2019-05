Sprijin de la Consiliul Județean Buzău pentru Spitalul Regional Soroca In ședința ordinara de miercuri, 29 mai, consilierii județeni sunt invitați sa aprobe alocarea a 50.000 de euro din bugetul județului pe anul in curs, pentru continuarea confinanțarii proiectului spitalului raional din Soroca. Suma va fi investita in reabilitarea secției de Terapie Intensiva a unitații sanitare din Republica Moldova. Acesta nu este singurul sprijin venit de la CJ Buzau pentru spitalul din Soroca. Printr-o sponsorizare de 100 de mii de euro au fost realizate lucrari ce au fost inaugurate in ajunul Craciunului de anul trecut, iar la eveniment a fost prezent și președintele Consiliului… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

