Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania! Raed Arafat explica de ce sistemul RO-ALERT nu a funcționat. Un cutremur de magnitudine 5,8 s-a produs, duminica dimineața, in zona seismica Vrancea, in județul Buzau. Cutremurul s-a resimțit destul de puternic in mai multe zone, precum: București, Argeș, Valcea, Constanța. Raed…

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, intrucat tinerii nu gasesc nicio forma de protectie in mecanismul actual, iar autoritatile sa ia in calcul inclusiv renuntarea la cota unica in favoarea unui impozit progresiv, a declarat, vineri, Hans Timmer, economist-sef…

- Pregatește-te sa intri intr-o lume plina de entuziasm alaturi de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald și Goofy care aduc cele mai impresionante momente din Regatul Disney la București. Un fenomen la nivel mondial, Disney On Ice ajunge pentru prima data in Romania cu o producție noua, dupa ce a incantat…

- A treia editie a Noptii Albe a Galeriilor – NAG va avea loc la Iasi vineri, 5 octombrie 2018, incepand cu ora 19:00 si pana la ora 01:00, in galerii de arta, spatii alternative, huburi creative si ateliere de artist. Anul acesta, NAG se desfasoara in 13 orase din Romania: Bucuresti, Arad, Brasov, Cluj…

- Comandamentul pentru Securitate al Summitului „Inițiativa celor Trei Mari” transmite ca masurile de securitate pentru eveniment au fost luate, in limita competențelor, de toate structurile de securitate, coordonator fiind SPP."Masurile de securitate, necesare bunei desfasurari a Summitului…

- Dancila și Juncker au stabilit o noua intalnire, dupa gafa de protocol de luni, 17 septembrie, in prima zi a Summitului Initiativei celor Trei Mari, care se desfașoara zilele acestea la București. Astfel, din informatiile Digi 24 , Jean Claude Juncker si Viorica Dancila ar urma sa se intalneasca totusi…

- Guvernul precizeaza ca intalnirea prim-ministrului Viorica Dancila cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de la aeroport, nu a mai avut loc deoarece aeronava cu care a venit in Romania seful CE a aterizat mai devreme de ora anuntata, iar Serviciul de Protectie si Paza a preluat delegatia…

- Digital Romania International Forum (DRIF) III, organizat de catre Smart Everything Everywhere (SEE) luni, 17 septembrie 2018, așaza la aceeași masa lideri din mediul guvernamental și privat pentru a dezbate cele mai importante teme cu privire la digitalizare pentru anul viitor, la nivel național…