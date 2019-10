SPP face ancheta la Aeroportul Henri Coanda, dupa ce filmulețul cu Klaus Iohannis imbarcandu-se intr-un avion privat a aparut in presa. Administrația Prezidențiala i-a inchiriat lui Klaus Iohannis un avion privat pentru a se putea deplasa de la București la Cluj și apoi la Bruxelles. Dupa ce informația a aparut in presa, ofițeri ai SPP The post SPP descinde in ancheta la aeroport, dupa ce Iohannis a fost filmat urcandu-se in avionul privat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .