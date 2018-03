Spotify se lanseaza in Romania. Artistii romani au acces la platforma

Stiri pe aceeasi tema

- Spotify in Romania costa 4,99 euro pe luna, varianta premium. Cine plateste aceasta suma va primi in schimb cateva funcții bune, cum ar fi acces la muzica la cerere fara reclame, conținut la 320 kbps sau posibilitatea de a descarca melodii pentru ascultare offline.Pe de alta parte, poate…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii 'civilizate' pe baza de 'respect reciproc' cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara 'nu va ajuta la acest proces', a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Spotify nu a ajuns inca in Romania in mod oficial, insa este momentan unul dintre cele mai mari servicii de streaming de muzica din lume. Cu 159 de milioane de utilizatori, dintre care 71 milioane platitori, cu siguranta cativa dintre acestia vor incerca sa acceseze functiile premium fara sa plateasca.…

- In anul Centenarului Unirii, lansam o noua campanie, marca TVR Moldova, despre personalitatile care au contribuit la Unirea din 1918. O rememorare a faptelor si a oamenilor care au coagulat constiinta nationala si au facut primii pasi spre unirea Basarabiei cu Romania.

- Dupa valul de viscol și ninsori abundente, Romania este departe de a scapa de fenomenele meteo extreme. Mai mult, meteorologii au lansat un anunț de ultima ora cu privire la un fenomen rar intalnit și extrem de periculos.

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- Pe bursa de gaze de la Viena (CEGH – Central European gas Hub) gazul se tranzactiona ieri cu 38,6 euro/MWh (409,16 euro/mia de metri cubi) in contextul in care pe 21 februarie un MWh de gaz se tranzactiona cu 21,5 euro.

- Presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu, a spus marți in cadrul evenimentului PRIA Competition, organizat de PRIAevents si Consiliul Concurentei, ca Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace…

- SIVECO România lanseaza o noua versiune a aplicației INOVAGRIA Meteo, atât pe Android, cât și pe iOS, cu noi facilitați dedicate managementului fenomenelor meteo și agrometeo din România. Cu urmatoarele noi funcționalitați, fermierii vor putea sa își planifice…

- Centrul de diagnostic si tratament Provita lanseaza platforma www.health360.ro, o platforma dedicata exclusiv pacientilor, cu informatii avizate de o echipa multidisciplinara de medici. Health360 isi propune sa acopere ariile medicale fundamentale care au ca simptom principal durerea, dar si specialitati…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania.

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, vor lansa cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro. "Pana in prezent,…

- ING Romania lanseaza noua platforma digitala, ING Business, dedicata clientilor Mid Corporate Banking, respectiv companii cu cifra de afaceri intre 2 milioane si 500 de milioane de lei. Lansata incepand cu luna aprilie, platforma va oferi o experienta de tip omnichannel si va fi disponibila…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- Simona Halep a reusit calificarea in sferturile de finala de la Doha dupa ce a invins-o pe Anastasija Sevastova cu 6-4, 6-3. Halep continua parcursul excelent din acest an, precum și cursa pentru revenirea pe primul loc in topul WTA. La finalul meciului, Halep s-a decis sa spuna totul. "Am avut…

- In urma cu 50 de ani, prin ordin al ministrului Fortelor Armate, se infiintau in Romania centrele militare judetene si municipale. Desi cea mai veche lege de recrutare a Armatei dateaza din 1876, noua transformare administrativa a Romaniei a impus o organizare noua si pentru centrele militare. In prezent,…

- Clubul de Muzica „Richard Oschanitzky” lanseaza seria de video –audiții „Maeștrii jazzului romanesc”, care se inscrie in programul de manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri.Proiectul cultural inițiat de membrii Clubului de Muzica „Richard Oschanitzky” , coordonați de prof. Romeo Cozma, va prezenta…

- In plina zi, intr-un oraș din Romania, un barbat moare pe strada pentru ca ambulanța ajunge la el dupa 30 de minute. S-a intamplat in Piatra Neamț, aproape de serviciul de ambulanța și de spitalul județean.

- Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) considera printr-un comunicat de presa ca nu este corect ca pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se va calcula in functie de preturile de tranzactionare de pe hubul de la CEGH Viena, pe baza unei formule…

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…

- Untold 2018 va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 2 - 5 august. Douazeci de trupe si DJ-i au fost, pana in prezent, anuntati ca vor participa la festival. Dimitri Vegas, Diplo, Dub FX, Steve Aoki, Pendulum (DJ set) si Kygo fac, de asemenea, parte din lineup-ul evenimentului, iar Diplo, Alesso…

- Pe vremuri, cind voiam sa ma amuz la nastrușniciile pe care le poate produce presa, ma uitam, mai ales dupa miezul noptii, la OTV, televiziunea lui Dan Diaconescu. Nu stiu ce mai face Dan Diaconescu acum, iesit din inchisoare. Se va apuca din nou de televiziune? Va face politica? Sau va face bani?

- Mirele Ifteme a cantat candva la diverse concursuri, dar a renuntat la pasiunea ei pentru a raspunde provocarilor si incercarilor vietii. Acum retraieste emotiile de altadata si a acceptat provocarea fiului ei de a lansa un CD.

- Internetul a revoluționat felul in care noi facem cumparaturile. Datorita numeroaselor avantaje și beneficii pe care acesta ni-l ofera, numarul celor care plaseaza comenzi online a crescut vertiginos, lucru vizibil și in Romania in ultimii ani. Deoarece ne-am dorit sa aflam care sunt principalele avantaje…

- Simona Gherghe a revenit la carma emisiunii ”Acces direct” la inceputul acestui an, dar se pare ca nu pentru mult timp, pentru ca vedeta ar putea fi nevoita sa intre din nou in concediu de maternitate. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a identificat trei indicii care o tradeaza pe vedeta ca s-ar…

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, ca cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul personal.

- Dupa ce a lucrat in mai multe firme pe postul de head designer din Europa și America și a vazut ca in domeniul modei se pune mai mult accent pe industrie și nu pe arta, in urma cu aproximativ zece ani, Alexandra Popescu-York a decis sa puna temeliile propriului business, Alexandra Art&Design, in incercarea…

- Un roman a fondat o companie de ceasuri de lux, in Elvetia, iar acum intentioneaza sa scoata un ceas de lux in esitie limitata, inspirat dintr-un loc renumit din Romania. Producatorul de ceasuri Peren, fondat de romanul Andy Bica, a lansat o campanie de crowdfunding pentru un ceas in editie limitata…

- Bucurestiul a fost, in 2017, cel mai activ oras din punct de vedere imobiliar din Romania si cu cele mai scumpe chirii, dar Cluj-Napoca se poata "lauda" cu pretul mediu de vanzare cel mai mare pe metrul patrat, releva o analiza de specialitate, data publicitatii joi de o platforma imobiliara dedicata…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, arunca in aer scandalul legat de Serviciul de Protecție și Paza. Deși inițial serviciul de escortare al premierului fusese preluat de catre Jandarmerie, Carmen Dan a precizat ca aceasta instituție nu va inlocui SPP pe termen lung. Citește și: ALERTA - Președintele…

- Uber a transmis astazi o invitatie de presa pentru lansarea unui “serviciu electric” pe data de 28 februarie. Compania americana va introduce in Romania uberGREEN, serviciu de masini electrice. 0 0 0 0 0 0

- Ministerul Afacerilor Interne a depus vineri cererea de finanțare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei naționale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) și va raspunde…

- Discovery Channel difuzeaza sambata, 27 ianuarie, de la ora 22.00, in premiera in Romania, un documentar exclusiv despre viata si munca inventatorului Nikola Tesla. Seria „Misterul mortii lui Tesla” va prezenta noi elemente ale muncii lui Tesla si ale numeroaselor sale contributii in comunicatii si…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM are joi un maxim de 232 de lei pe MWh, fata de 450 de lei, cat a costat energia in perioada de varf a zilei de 18 ianuarie 2017, in conditiile in care Romania consuma sub 9.000 de MW, iar productia nationala depaseste 10.000 de MW. …

- Compania Coca-Cola incepe anul cu o lansare importanta pe piața din Romania: FUZETEA, un brand care se adreseaza consumatorilor in cautare de momente de relaxare. Cu un succes important la nivel global, FUZETEA aduce o fuziune neașteptata intre extractul de ceai, suc de fructe și plante aromatice care,…

- Lansat la inceputul acestui an noul site www.fngcimm.ro reprezinta unul din elementele cheie din strategia de repozitionare a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii ca sprijin pragmatic pentru mediul antreprenorial din Romania.Cu un design modern si perfo...

- A picat Yahoo-ul! Utilizatorii Yahoo Mail din Romania au intampinat probleme atunci cand au incercat sa se logheze pentru a-si verifica email-ul. Serviciul a fost picat timp de mai multe ore in cursul zilei de vineri.

- Serviciul de muzica prin streaming, Spotify si-a pregatit in secret listarea la bursa, evenimentul urmand sa aiba loc in primul semestru al acestui an. Startup-ul suedez detine cea mai mare platforma de muzica prin streaming si este evaluat la 15 miliarde de dolari.

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Patru proiecte din județul Cluj semifinaliste in Campionatul de Bine Ajuns la ediția a V-a, Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donațiile sunt necomisionate - Bursa Binelui, și-a incheiat prima etapa a competiției cu un bilanț pozitiv: peste 31.000 de euro au…

- Biletul zilei din fotbal, 23 decembrie. Doua partide din Serie A. Biletul zilei de azi conține pronosticuri de pariere pentru doua partide din Serie A. Este vorba despre Lazio vs Crotone și Genoa vs Benevento, meciuri ce conteaza pentru etapa 18, care vor avea loc de la orele 13:30 și 16:00. Biletul…

- Dante International SA, compania care deține eMAG, este investigata de Consiliul Concurentei privind un posibil abuz de pozitie dominanta. Investigația derulata vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante in raport cu comercianti cu amanuntul de produse de larg consum, care reprezinta…

- A așteptat acest moment la fel de mult ca fata sa! Odorul solistului Gheorghe Gheorghiu, Andra , a fost ceruta in casatorie și a acceptat. S-a intamplat in weekend, in orașul unde locuiește, San Jose (California), dupa ce au impodobit bradul de Craciun. Bucuria parintelui sau este mult mai mare, caci…

- Autoritatile din Romania dau asigurari ca explozia la nodul de gaze din Austria nu se va resimti in pretul gazelor naturale din tara, insa analistii cred ca pe termen lung exista aceasta posibilitate.

- Pentru cei care locuiesc in mediul rural sau au o casa de vacanța undeva la munte, achiziționarea unei centrale termice care funcționeaza pe baza de lemne este prioritara. Nu numai ca se asigura in acest fel caldura atat de mult necesara, dar in același timp se face și o investiție profitabila in viitor.…

- Explozia produsa la o statie de compresare a gazului din hub-ul de la Baumgarten (Austria) a ucis un om, a ranit alti 21 si a produs o unda de soc in intreaga Europa. Italia si Germania au resimtit din plin efectele acestui accident, declarand stare de urgenta. Pretul angro de productie a gazului a…

- Cantareața de muzica lautareasca Gabi Lunca a facut lumina dupa ce s-a spus ca ar avea mari probleme de sanatate. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu celebra artista Loredana Groza , este o renumita interpreta de muzica lautareasca din Romania. Cu o voce de argint și cu „vibrato-urile dulci”, a cucerit…