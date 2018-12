Stiri pe aceeasi tema

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor transmite printr-un comunicat de presa ca Guvernul Dancila pregatește un proiect de OUG pentru inghețarea salariilor bugetarilor in 2019. Proiectul ar urma sa intre in Guvern vineri, 07 decembrie 2018.Spre informare, AICI…

- Guvernul va adopta in sedinta de vineri un act normativ prin care toate indemnizatiile cu caracter reparatoriu acordate bugetarilor vor fi plafonate la nivelul din 2018, mentionand ca, in caz contrar, va fi depasit deficitul bugetar asumat si nu vor fi suficienti bani pentru majorarea pensiilor.

- Reprezentantii Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" spun ca, dintre cei 11 angajati depistati cu stafilococ auriu, "unu sau doi" sunt medici si noua asistente si ca exista protocoale privind dezinfectia, iar "in majoritatea cazurilor" acestea se respecta. Precizarile…

- Guvernul Dancila nimicit de Eurostat: Romania, locul II la nivelul inflației din UE – Valoarea e dubla mediei europene. Romania a inregistrat in octombrie o o rata anuala a inflatiei de 4,2%, a doua din Uniunea Europeana (UE), dupa Estonia (4,5%), in timp ce media UE a crescut la 2,2%, potrivit datelor…

- Un tanar de 22 de ani, Oli Weatherall, are o problema care-i afecteaza viața personala. El nu se poate saruta cu nimeni și, prin urmare, are mari probleme in a stabili o relație de durata, din pricina unei alergii. Tanarul din Surrey (Anglia) are o alergie severa la alune, a informat bbc.com . Cand…

- Scandal la Spitalul Municipal Oradea, acolo unde managerul instituției a taiat sporurile angajaților. Personalul afectat nu s-a lasat și a mers direct la Inspectoratul Teritorial de Munca, acolo unde a reclamat situația."Managerul Spitalului Municipa Oradea, Dacian Foncea, a fost reclamat…

- In urma solicitarilor repetate ale Consiliului Județean Sibiu privind reechilibrarea bugetelor locale, Guvernul a aprobat prin HG 848/01.11.2018 o alocare de 3.609.000 lei din fondul de rezerva pentru suplimentarea sumelor necesare finanțarii cheltuielilor pentru susținerea sistemului de protecție a…

- In Romania media salariala la stat a depașit pragul de 700 de euro net in acest an, iar funcționarii publici caștiga aproape 900 de euro, nivel similar celui din Polonia și peste cel din Ungaria. Au crescut și salariile din mediul privat, dar mult mai lent, și se afla la nivelul de acum 5-9 ani […]