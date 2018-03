Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din domeniul sanitar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, nu au ajuns la un acord in urma negocierilor purtate marti la minister. La finalul acestora, ministrul Sanatatii a spus ca discutiile cu membrii sindicatelor vor continua si ca se incearca gasirea unor solutii, dar respectand…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca in perioada 07-26 martie 2018, sunt așteptate dosarele de nominalizare pentru Gala Premiilor in Sanatate 2018, ediția a V-a.

- Ministerul Sanatații a lansat in dezbatere publica proiectul privind inființarea cabinetelor medicale mobile. Potrivit documentului, cabinetele și unitațile mobile vor fi autorizate de catre direcțiile de sanatate publica iar ministerul spera ca prin acest demers va crește gradul de acces al populației…

- Municipalitatea lugojeana intentioneaza sa organizeze o dezbatere publica cu tema „Planul Urbanistic Zonal – Magazin materiale de construcții și supermarket, drumuri și platforme, parcaje – municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Timișoarei nr. 139-141″. Dezbaterea publica…

- Dezbaterile cu factorii interesați pe tema zonelor de achiziție a masei lemnoase și sistemul propriu Due Dilligence și a sistemelor de verificare a lanțului de aprovizionare sunt un motor important al acțiunii companiei pentru o industrie sustenabila O noua consultare publica organizata de Holzindustrie…

- Conducerea unitatii explica totusi ca nu este vorba de angajari noi, ci doar despre transformarea unor posturi, fara sa existe vreun impact bugetar asupra spitalului. „Numarul de rezidenti a fost suplimentat pentru ca depinde de cifra de scolarizare anuala, sunt oricum platiti prin Ministerul Sanatatii,…

- In orasul Navodari, pe bulevardul Mamaia Nord, lot 1 2 2, urmeaza sa fie ridicate doua blocuri de noua etaje fiecare. In acest sens, Georgeta Pavel a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Construire trei imobile apart hoteluri…

- Campania derulata de Uniunea Salvați Romania - filiala Prahova, impotriva poluarii din județ, și in special din zona Ploiești, a ajuns, zilele acestea, la punctul dezbaterii publice la care organizatorii au dorit sa se intalneasca nu doar cu reprezentanții cetațenilor nemulțumiți, ci și cu cei ai autoritaților…

- In ultimii zece ani, Constanta pierde cursa dezvoltarii in competitia pentru cel mai important oras al tarii dupa capitala, sustin reprezentantii USR Constanta. Timpul a trecut, iar Constanta a cazut, initial, victima unor promisiuni de grandoare reformatoare, ulterior, a unui populism social desantat…

- Sala Casei de Cultura Cumpana gazduieste in aceasta seara dezbatere publica, in care vor fi analizate trei subiecte. Este vorba despre: bugetul local de venituri si cheltuieli al UAT Cumpana pentru anul 2018; bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC Salubrizare si Gospodarire Cumpana; bugetul…

- Dezbaterea publica a bugetului de venituri si cheltuieli, discutiile lungi si argumentate pentru alocarea de fonduri pentru ONG-urile de sport sau cultura au avut efect zero in elaborarea finala a documentului. Pe masa consilierilor locali ajunge, joi, un proiect de hotarare conform…

- Criza de medici de urgenta in spitale. La UPU Cluj e nevoie de 10 medici Garzi epuizante, cu medici putini si interventii din ce in ce mai multe, care cresc timpul de asteptare. Sute de posturi de medici de urgenta sunt libere in spitalele din tara si, desi se organizeaza concurs an de an, nu…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, invita persoanele interesate la dezbaterea publica privind "Regulamentul de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finantate din bugetul municipiului Constantaldquo;. Dezbaterea va avea loc in data 16.02.2018, ora 14:00,…

- Ministerul Sanatatii urmeaza sa elaboreze, pana in martie, un regulament de sporuri, impreuna cu sindicatele, pentru angajatii care lucreaza in Sanatate, dupa ce Consiliul National al Federatiei Sanitas a solicitat guvernului sa gaseasca solutii viabile pentru ca salariile tuturor categoriilor profesionale…

- Vaccinarea antigripala este recomandata in continuare de medici, in conditiile in care numarul romanilor care se imbolnavesc de gripa a crescut. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, de la inceputul sezonului rece 8 persoane au murit din aceasta cauza, 4 dintre…

- Primaria municipiului Bistrita anunta modificarea datei la care va avea loc dezbaterea publica privind Proiectul de Buget al municipiului Bistrita pentru anul 2018. Anuntata initial pentru data de12.02.2018, anuntam pe toti cei interesati ca dezbaterea publica va avea loc in data de 08.02.2018, incepand…

- „Diagnosticul precoce și tratamentul corect in cele mai frecvente afecțiuni din practica medicului de familie” sunt principalele teme ce vor fi dezbatute in cadrul evenimentului ce se va desfașura in zilele de 2 și 3 martie 2018, la Sinaia. Dezbaterea privind rolul de profesionist al medicului de…

- Platforma civica naționala „IMPREUNA” a facilitat in județul Vrancea, pe 24 ianuarie, organizarea unei dezbateri publice pe tema propunerilor puse in discuție de Ministerul Educației Naționale pentru planurile – cadrul privind invațamantul liceal. Dezbaterea a fost moderata de Ana-Corina Sacrieru, avocat…

- Scandalul de la Spitalul Județean Timișoara intra intr-o noua faza. Medici, asistente și infirmiere de la SCJUT au reclamat reclama limbajul nepotrivit și atitudinea superioara a șefului Secției de Chirurgie Vasculara, Mihai Ionac. Acesta spune ca e victima unei inscenari, pentru ca s-ar fi plans la…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat de ce a acceptat propunerea PSD pentru funcția de premier al Romaniei. "Am cantarit toate argumentele și am ajuns la concluzia ca asta este varianta pe care trebuie sa o accept. Mi s-ar fi parut ciudat sa fac o desemnare fara sa cunosc persoana", a spus președintele…

- Parlamentarii vor sa elimine practica plicului catre medic. Banii pe care pacienții ii pun in halatul medicului s-ar putea muta in visteria spitalelor sub forma de donație. Prin aceasta inițiativa, parlamentarii vor sa legifereze și sa fiscalizeze veniturile suplimentare.

- Ministerul Sanatatii a solicitat luni directiilor de sanatate publica sa ia toate masurile care se impun pentru rezolvarea situatiilor speciale cauzate de conditiile meteorologice nefavorabile. Citeste si: Tariceanu face ANUNTUL MOMENTULUI: Ce s-a stabilit in sedinta PSD-ALDE"Am cerut…

- Marți, 23 ianuarie 2018, ora 18.00, la Muzeul Principia din Alba Iulia, va fi organizata conferința publica „100 ani Romania, Partea I, Unirea Principatelor Romane”. Dezbaterea va fi susținuta de Conf. Univ. dr. Valer Moga și Conf. Univ. dr. Laura Stanciu de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba…

- Cetațenii din municipiul Sebeș sunt așteptați, miercuri, sa participe de dezbaterea publica ce vizeaza un proiect de modernizare a strazii Occidentului din oraș. „In data de 17 Ianuarie 2018, incepand cu ora 16:00, in sala „Gheorghe Maniu” din cadrul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va avea loc…

- In data de 17 Ianuarie 2018, incepand cu ora 16:00, in sala „Gheorghe Maniu” din cadrul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va avea loc dezbaterea publica a documentației tehnico-economice: ”Modernizarea strada Occidentului” – faza DALI. Post-ul Sebeș, 17 ianuarie: Dezbaterea publica a documentației…

- Dezbaterea publica a proiectului de buget local a municipiului Ramnicu Valcea pentru anul 2018 va avea loc miercuri, 7 februarie, incepand cu ora 18.00, la Cinematograful ”Geo Saizescu” din cartierul Ostroveni . Proiectul de buget local va fi disponibil pentru ...

- Ministerul Sanatatii organizeaza, joi, o dezbatere publica cu privire la legea transplantului uman. In contextul dezbaterii de joi, ministerul Sanatatii a solicitat preluarea tuturor observatiilor si propunerilor transmise in cadrul procesului de dezbatere publica a proiectului Legii privind transplantul…

- Proiectul final al noii Legi privind transplantul uman va fi trimis in Parlament pentru dezbatere publica si adoptare, a anuntat, miercuri, Ministerul Sanatatii. Agentia Nationala de Transplant si Ministerul Sanatatii au elaborat un proiect de Lege privind transplantul uman „in vederea…

- Primaria Buzau organizeaza o ședința de dezbatere publica pentru proiectul de hotarare ce prevede colectarea separata a deșeurilor și acordarea de facilitați catre persoanele fizice, juridice sau asociațiile de proprietari. Dezbaterea este programata pe data de 22 ianuarie, la ora 11, in sala ”Stan…

- Ministerul Sanatatii a prezentat marti, 9 ianuarie, rezultatele anchetei interne initiate de institutie pe cazul tinerei care a avortat in toaleta Institutului Mamei si Copilului. Ca urmare a acestui incident, au fost concediati trei medici, iar alti doi s-au ales cu „mustrare aspra”.

- Persoanele interesate de posturile anuntate de Spitalul „Sfantul Spiridon" se pot inscrie la concurs pana luni, 8 ianuarie. Rezultatele verificarii dosarelor de candidatura vor fi afisate pe 25 ianuarie. „Datele de sustinere a probelor de concurs vor fi stabilite dupa aprobarea de catre Ministerul Sanatatii…

- Direcțiile de sanatate publica controleaza toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. Verificarile vin dupa ce, in mai multe localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii. “In unele localitați au…

- Cetatenii din Farcasesti, in frunte cu primarul Constantin Dragoescu, cer Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj sa organizeze o noua dezbatere publica in vederea reautorizarii Termocentralei Rovinari. La prima sedinta, localnicii au ple...

- Municipiul Sebes aduce la cunostinta cetatenilor ca in data de 28.12.2017, orele 10:00, in sala de ședințe a Primariei Municipiului Sebeș, strada Arini, nr. 1, va avea loc dezbaterea publica a documentației, conform HCL nr. 177/2015, pentru obiectivul: – „Reabilitare corp cladire A inclusiv reamenajari…

- Acesta a declarat ca ancheta desfasurata de Ministerul Sanatații este inca in desfașurare, iar pana acum s-au constatat „o serie de disfunționalitați”. Scapat inca o data de demitere in urma ultimatumului primit de la premierul Tudose, care ii ceruse imperios sa rezolve problema imunoglobulinelor,…

- Municipiul Sebes aduce la cunostinta cetatenilor ca in data de 18.12.2017, la ora 16.30, in sala „Gheorghe Maniu” din cadrul Centrului Cultural „ Lucian Blaga Sebes „ , bd. Lucian Blaga nr. 45, va avea loc dezbaterea publica a documentației tehnico-economice: „Modernizare drumuri de exploatație agricola”…

