Sporul natural a continuat să rămână negativ în aprilie (statistică) Sporul natural al populatiei Romaniei a continuat sa fie negativ si in luna aprilie a acestui an, ajungand la un minus de 8.560 de persoane, fata de un minus de 6.595 de persoane inregistrat in aceeasi luna din 2018, reiese din datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in perioada analizata, numarul nascutilor-vii a fost mai mic cu 2.282, iar numarul persoanelor care au decedat a scazut cu 317. In acelasi timp, numarul copiilor cu varsta sub un an care au decedat a fost cu 4 mai mare in luna aprilie 2019, fata de cel inregistrat in aprilie, anul trecut. La nivel… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

