- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru reglementarea activitatii de telemunca dupa ce, in februarie, Camera Deputatilor a adoptat acest proiect in calitate de for decizional.

- Camera Deputatilor si Senatul Romaniei au avut astazi o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Post-ul Agenda Parlamentara: Mesajele parlamentarilor dambovițeni dupa votul pentru Unirea cu Republica Moldova apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Firmele care dau credite de consum spun ca cele mai populare produse din zona financiara, cardurile de cumparaturi si cele de credit, ar putea disparea. Senatul Romaniei a votat o lege care plafoneaza dobanzile pentru creditele de consum si pentru cele ipotecare. Pentru IFN, adoptarea legii si de catre…

- Fostul atlet Iosif Nagy, detinatorul recordului national la aruncarea discului, a decedat la varsta de 71 de ani, in urma unui infarct, anunta Federatia Romana de Atletism. Citeste si: ULTIMA ORA - Prezenta SURPRIZA la bilantul SRI: Presedintele Klaus Iohannis va participa la prezentarea raportului…

- Dispariția lui Nicolae Tilihoi a insemnat moartea a doua personaje: a pitorescului fotbalist Nae și a lui "Nea Nicu, eroul de poveste al redacției Sportul romanesc a anilor 1993-1995. In preajma marilor victorii de la World Cup, Craiova Maxima se stingea precum jarul unui semeț foc de tabara care iși…

- Fostul atlet Iosif Nagy, detinatorul recordului national la aruncarea discului, a decedat la varsta de 71 de ani, in urma unui infarct, anunta Federatia Romana de Atletism. Deschizator de drumuri in proba de aruncarea discului, Iosif Nagy a stabilit in data de 22 mai 1983, la Saragoza, recordul national…

- Sportul romanesc e din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 71 de ani, fostul atlet Iosif Nagy, al carui record national la aruncarea discului e valabil si astazi. Iosif Nagy a participat si la doua editii ale Jocurilor Olimpice.Federatia Romana de Atletism anunta cu durere trecerea…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind Organizarea Judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor intra luni in plenul Senatului pentru votul final. Cele mai importante modificari la pachetul…

- Presedintele FR Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, duminica seara, pentru News.ro, dupa victoria nationalei feminine in fata campioanei olimpice en-titre, Rusia, in preliminariile CE2018, ca tot ce s-a intamplat la Cluj-Napoca, ”rezultatul, publicul, organizarea”, reprezinta un superlativ pentru…

- Suporterii din Romania sunt in doliu. Din nefericire, inca o legenda a fotbalului romanesc a parasit aceasta lume in Postul Paștelui. Potrivit tradiției, persoanele care mor in aceasta perioada ajung direct in Rai. Vestea morții fostului sportiv a cazut ca un trasnet asupra familiei și a celor care…

- Presedintele Romaniei a promulgat o lege prin care ii obliga pe fermieri sa afiseze pentru fiecare produs vandut in piata o eticheta pe care sa scrie clar numele producatorului, localitatea de orgine a produsului, data de recoltare si pretul de vanzare.

- O premiera binevenita in educația romaneasca a prins contur la Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galați. Sportul minții, șahul, a devenit specializare de sine statatoare, pentru prima data la o universitate din Romania....

- Elisabeta Lipa ii arunca manușa Ioanei Bran. Șefa canotajului vrea sa știe de la ministrul Tineretului și Sportului daca se dorește sa se mai faca performanța in Romania și ce masuri se iau in acest sens.

- Scrima romaneasca are parte din nou de rezultate foarte bune pe plan internațional! Bianca Pascu (29 de ani) a caștigat sambata aurul in etapa de Cupa Mondiala de la Atena, in proba de sabie seniori feminin individual. ...

- Tragedie in sportul romanesc S a stins din viata, la numai 32 de ani, invinsa de o boala necrutatoare, Alexandra Roua, care a jucat handbal la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare.Fiica de handbalista Cristina Lada Roua, fost mare portar la Oltchim , Alexandra Roua a lasat in in urma…

- Doliu in sportul romanesc. Alexandra Roua, care a activat la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare, a murit la doar 32 de ani, scrie telekomsport.ro. Aceasta era fiica fostului mare portar al Oltchimului, Cristina Lada Roua. „Piti”, asa cum o cunosteau amicii, a crescut…

- Sportul romanesc primește o lovitura puternica, miercuri, dupa anunțul care le-a frant inimile fanilor. Campionatul național va avea de suferit, dupa ce problemele financiare au facut ca echipa Poli Iași sa fie nevoita sa se retraga.

- ​Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz negativ la comisia de munca din Camera Deputatilor. Proiectul se afla in procedura…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47 2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Decret privind promulgarea…

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a obtinut din partea CEV organizarea, la Bucuresti, a Turneului Final Four al Ligii Campionilor, astfel ca este calificata, in premiera, direct in semifinalele competitiei.

- USR avertizeaza ca PSD și ALDE au mai facut un pas pentru a controla toate numirile din justitie. Propunerile prin are procurorul șef al DNA ar urma sa fie desemnat de președintele Senatului și nu de președintele țarii au ajuns la Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor. USR avertizeaza…

- Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz favorabil la comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor, a anuntat…

- Astfel, programul de achizitie se deruleaza conform aprobarii Parlamentului Romaniei, in cadrul unui contract de stat atribuit de Guvernul Romaniei Guvernului Statelor Unite ale Americii. Legea nr 46/2018 pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare…

- Un antrenor celebru s-a stins din viata la varsta de 63 de ani, in urma unui infarct. Mircea Petrisor, unul dintre antrenorii cunoscuti pentru performantele obtinute in baschetul juvenil din judeteul Vrancea, a murit la varsta de 63 de ani, dupa ce a suferit un infarct. In ciuda faptului…

- Mircea Petrișor, unul dintre oamenii de care se leaga existența și performanțele baschetului juvenil din județul Vrancea, s-a stins din viața, la varsta de 63 de ani. TRAGEDIE in FOTBAL. Un jucator de nationala A MURIT la doar 26 DE ANI Duminica dimineața, antrenorul a suferit un atac…

- Rezultatul dezastruos inregistrat de FCSB in meciul cu Lazio Roma, 1-5, in returul 16-imilor de finala ale Europa League, l-a determinat pe Gigi Becali sa faca un anunt uluitor. Latifundiarul din Pipera a declarat ca se gandeste sa se retraga din fotbal.

- Vinerea Mare va deveni zi libera. Senatul a votat azi propunerea ca ultima zi de vineri inainte de Paște, sa devina zi de sarbatoare legala și sa fie declarata zi nelucratoare. Senatul a votat proiectul de lege, insa pentru a fi promulgat va trebui sa fie adoptat și de Camera Deputaților, sa fie promulgat…

- Florin Stelian Gheorghe a fost gasit inconstient in curtea casei parintesti din comuna damboviteana Matasaru. Disperate, rudele au sunat la 112, iar sportivul a fost dus de urgenta cu ambulanta la spitalul din Gaesti.In ciuda eforturilor medicilor, sportivul nu a mai putut fi salvat, miercuri…

- Florin Stelian Gheorghe, un practicant de kickboxing de la clubul Respect Gym Gaesti, s a stins din viata la numai 23 de ani Sportivul a fost gasit inconstient in curtea casei sale, din comuna Matasaru judetul Ialomita . A fost transportat la spital, dar eforturile medicilor s au dovedit zadarnice.Sursa…

- Fostul campion mondial Radu Voina spune ca nu mai vrea desfașurarea de acum patru ani, cand la alegeri 70 la suta din votanți nu erau din handbal! Ca un om care traiește de o viața in handbal, Radu Voina urmarește cu interes și lupta pentru putere la șefia federației. Spune ca nu se mai implica, nici…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Dupa mai multe ore de audieri a miniștrilor desemați, Camera Deputaților și Senatul Romaniei s-a intrunit in ședința comuna. Premierul desemnat, Viorica Dancila, prezinta programul de guvernare.

- Sarbatoare mare in fotbalul romanesc! Unul dintre cei mai talentati sportivi de pe scena fotbalistica de la noi din tara a devenit tatit. Blonda cu care și-a unit destinele, in urma cu aproximativ patru luni, a adus pe lume o minunatie de fetita.

- Presedintele FR Volei, Gheorghe Visan, a declarat, marti, pentru News.ro, ca forul continental de profil (CEV) a acceptat candidatura Romaniei pentru organizarea unei grupe a CE feminin din 2021. Competitia ar urma sa aiba loc la BT Arena, din Cluj-Napoca, iar costurile de organizare s-ar ridica…

- Sportul romanesc este 'manjit' de un nou scandal imens. Un antrenor a fost trimis in judecata dupa pentru infractiunea de viol. Este vorba despre antrenorul de tenis, Ioan Pacurar din Cugir. Monstrul cu chip de barbat a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Alba…

- Sporturile de iarna sunt vaduvite in tara noastra de o baza materiala pe masura talentului demonstrat in competitii imternationale de tot mai multi sportivi. Doi tineri din Brebu, Marian Gatlan si Flavius Craciun, legitimati la CSO Sinaia, membri ai lotului national de sanie, s-au clasat astazi pe locul…

- Discursul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de numire in functia de prim-ministru a Vioricai Dancila a fost difuzat, live, inclusiv la postul de radio Europa FM, dar ascultarorii postului nu au mai prins finalul acestui discurs, pentru ca pauzele lungi in vorbirea presedintelui au declansat sistemul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului Calin…

- Va prezentam intergral textul scrisorii transmise de presedintele Klaus Iohannis sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu: "Domnului Calin Popescu Tariceanu, Președintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea…

- „Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista o majoritate parlamentara. In acel moment, domnul Klaus Iohannis nu va putea sa spuna ca nu este o majoritate. Vom demonstra ca avem o majoritate calificata pentru a trece un nou guvern in Parlament.…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a declarat luni, la TVR, ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa numeasca un premier de la PSD, atunci se va trece la “solutia de avarie”, suspendarea sefului statului pe motiv ca nu respecta Constitutia. “Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi…

- Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor antrenor Lonciu Davidescu. Din nefericire, vineri, 12 ianuarie 2018, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata,…

- Baiatul in varsta de 20 de ani a indurat in urma cu doi ani bataile antrenorului sau. Barbatul si-ar fi agresat elevul pe motiv ca avea cateva kilograme in plus. Sportivul a ascuns toate aceste detalii la momentul respectiv. In urma traumelor suferite, baiatul s-a ales cu bulimie.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cea care practic le dadea voie administratiilor publice locale sa finanteze activitatile sportive…

- 12 proiecte pentru Ziua Culturii Nationale 2018 vor primi finantare din partea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), care a alocat pentru aceasta sesiune suma de 250.000 de lei.

- O noua veste devastatoare lovește lumea boxului românesc. Georgian Tudor, campion european și mondial la box, în vârsta de doar 22 de ani, a murit, joi seara, în urma unui tragic accident rutier petrecut în localitatea prahoveana Cocoraștii Colț, scrie Libertatea.…