Stiri pe aceeasi tema

- Fosta campioana mondiala la tenis de masa Georgeta Pitica a decedat, sambata, la varsta de 88 de ani, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Tenis de Masa.(CITEȘTE ȘI: JEAN-FRANCOIS AL GRECIEI (37 DE ANI) PRETINDE CA E FIUL REGELUI MIHAI I ȘI CA ARE BINECUVANTAREA MITROPOLITULUI: ”AM DREPTUL…

- Actrita Oltita Chirila, cunoscuta in special ca partenera de scena a lui Jean Constantin, s a stins din viata la varsta de doar 51 de ani. Dupa disparitia cunoscutului actor, Oltita Chirila se stabilise in SUA, acolo unde participa la spectacole in comunitatea romaneasca. Diagnosticata cu o boala cupmplita…

- Cunoscutul alergator Robert Cadar murit la 40 de ani, dupa ce in ultimii ani a suferit de o forma extrem de rara si de chinuitoare de cancer. Anuntul a fost facut de sotia sa, care a postat un mesaj emotionant pe pagina de Facebook, transmite Digi24.ro. "Azi ingerul meu s a dus sa alerge in cer... a…

- Iosif Kobzon, o legenda a muzicii din Rusia, supranumit Sinatra al Rusiei. a murit la varsta de 80 de ani. Potrivit Wowbiz.ro, Iosif Kobzon si a inceput cariera in 1959 si a tinut concerte timp de peste 50 de ani. S a remarcat in special prin interpretari emotionante ale unor cantece patriotice. Kobzon…

- Actorul Rudi Rosenfeld a murit vineri, la varsta de 77 de ani, transmite Antena3.ro. Informatia a fost confirmata de PR ul Teatrului Evreiesc de Stat, Oana Nae. A murit, intr adevar, azi, la ora 17,00, a spus ea. Si regizorul Erwin Simsensohn a anuntat, pe pagina sa de socializare, decesul indragitului…

- Radu Demian, supranumit "Gigantul Carpatilor", a decedat la varsta de 80 de ani in urma unui infarct. A fost capitanul nationalei, a cucerit numeroase trofee si era fratele fostului baschetbalist Horia Demian.

- Doliu in fotbalul romanesc. S a stins din viata, la varsta de 75 de ani, Nicolae Ivan, fost jucator la Universitatea Craiova.Astazi, 7 august 2018, fostul mare mijlocas al Campioanei Unei Mari Iubiri, Nicolae Ivan s a stins din viata la varsta de 75 de ani. NU TE VOM UITA NICIODATA Suntem profund indurerati…

- Anunțul a fost facut de managerul echipei. "Barry s-a stins din viața acasa, inconjurat de soția lui și de familie". Trupa de comedie Chuckle Brothers, formata din frații Barry și Paul Elliott, a ramas cunoscuta in intreaga lume pentru show-ul pentru copii, Chuckle Vision, difuzat de BBC intre 1987…