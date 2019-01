Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care se respecta si se cunoaste foarte bine, are deja un „stil”; ea va sti sa aleaga din marea oferta de pe piata, chiar semnata de mari creatori, doar ceea ce se potriveste personalitatii ei. Alege simplitatea si nu vei da gres, ai grija la accesorii, menirea lor este sa te puna in valoare…

- INTERVIU | ProSport a vorbit cu directorul sportiv al lui Standard Liege! Care este situatia lui Razvan Marin, dinamovistul pentru care a venit special in Romania si pe ce jucatori de la U21 a pus ochii

- Familia lui Michael Schumacher a publicat un interviu pe care fostul mare campion de Formula 1 il oferise fanilor, pe siteul sau oficial, cu putin timp inainte de a suferi accidentul de schi. Schumi a vorbit despre idoli, rivali sau cea mai frumoasa victorie a carierei, informeaza Mediafax.Michael…

- O satmareanca a reusit sa uimeasca o lume intreaga cu creatiile ei care, pur si simplu innebunesc papilele gustative si de asemenea, incanta privirea. De curand, Elena Ceuca, caci despre ea este vorba, a cucerit o Diploma de merit in cadrul Concursului International de la Birmingham, dedicata creatorilor…

- Edward Iordanescu vorbeste pe marginea speculatiilor ca le-ar fi transmis apropiatilor: "Nu merg niciodata la FCSB ca secund", comenteaza imixtiunile lui Becali si crede ca "Dica nu trebuie judecat, dar nici compatimit" Gazeta Sporturilor a scris, zilele trecute, ca unul dintre antrenorii liberi de…

- A fost printre cei mai mari fotbalisti ai Romaniei. Unii spun, cu argumente, ca a fost chiar cel mai mare. Si-a inceput cariera la nationala la 17 ani, iar la echipa de club, la 16. Si-a incheiat-o in plina glorie, la nici 28 de ani, din cauza unei accidentari la tendon. Lui Ilie...

- Alina, iți propun sa incepem acest interviu prin a ne spune cateva cuvinte despre tine… Inainte de toate aș preciza faptul ca sunt pionierul programelor Kangoo Jumps in Bahrain, inca din anul 2012, și ca ma consider o patimașa in ceea ce privește sportul și nutriția. Totul a inceput din pasiune iar…

- Mario Costin, dansator la 9 ani și cel mai mic voluntar la un ONG ieșean. Povestea micuțului talentat de la Imperial Dance o veți putea afla din emisiunea de astazi. Puteți asculta un material realizat de Raluca Daria Diaconiuc. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/10-oct-Pulsul-zilei-RDDiaconiuc.mp3