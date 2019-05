Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila și-a continuat astazi periplul prin Ardeal și Banat insa, deși a ales sa evite Timișoara, nu a scapat de scandarile care i-au insoțit vizitele de la Cluj-Napoca sau Arad. Astfel, in fața primariei din Giarmata Vii au fost mobilizați zeci de jandarmi, fiind creat un perimetru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila nu va fi prezenta joi la marele miting anuntat de PSD la Iasi, dar in schimb va ajunge vineri la Timisoara. Este prima vizita pe care Dancila o face in Capitala Banatului in calitate de premier. Cu toate ca este presedinte executiv al PSD, Viorica Dancila nu va fi prezenta…

- Daca nu ar fi filmat, nici n-am crede ca e adevarat. Chemat la datorie, un polițist local din Timișoara a oprit un biciclist pe care a incercat sa-l amendeze. „Incercat” este cuvantul cheie.

- TAROM taie sapte legaturi cu orase din Germania, Franta, dar si cu Republica Moldova. Ministrul Transporturilor a cerut noului director al companiei aeriene sa inceteze orice plata pentru operarea curselor respective. Razvan Cuc sustine ca zborurile respective sunt aproape goale, cu cel mult 10-20…

- Imagini șocante au fost surprinse pe o strada din Timișoara, unde un barbat de 67 de ani a incercat sa isi dea foc, joi, in fata Palatului Dicasterial din Timisoara, care gazduieste instantele de judecata.

- Un barbat de 67 de ani a incercat sa isi dea foc, joi, in fata Palatului Dicasterial din Timisoara, care gazduieste instantele de judecata. Acesta era nemultumit ca un dosar in care a depus plangere impotriva unui politist si a unor jandarmi ar urma sa fie clasat.

- O femeie singura, lipsita de aparare, dupa lasarea intunericului, pe o strada laturalnica dintr-un cartier aflat la marginea Timișoarei. De toate acestea a avut nevoie un tanar, seara trecuta, atunci cand a luat decizia de a incerca sa talhareasca o femeie, aflata pe strada Electronicii din zona Buziașului.…

- Politistii de frontiera au depistat un marocan si o tanara, cetatean roman, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, prin intermediul unui comunicat, potrivit agerpres.ro.Citește și: Traian…