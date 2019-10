Stiri pe aceeasi tema

- O noua echipa (opt achiziții), un nou slogan („Mergem impreuna spre voleiul european”), același capitan-inima-de-leu: Denisa Rogojinaru. Aflata la al șaptelea sezon consecutiv sub culorile Științei Bacau, Denisa demonstreaza ca ramane una dintre cariatidele formației antrenate de Florin Grapa. Este…

- Este precum vinul. Cu cat inainteaza in varsta, cu atat este mai bun. Mai tare. Și mai prețuit. La 15 ani era adus de Dumitru Sechelariu și Gheorghe Chivorchian la FCM Bacau, la 18 debuta cu gol la echipa naționala intr-un turneu in Cipru, iar la 20 scria istorie cu Steaua, reușind o „dubla” de […]…

- Ii place Demis Roussos. Mult, foarte mult. Pentru o eventuala coloana sonora trebuie sa cautam insa in alta parte. Putem alege in cazul de fața „Good-bye, my love, good-bye?”. Putem, dar nu se potrivește. Unei persoane care spune ca nu are niciun regret, precum antrenoarea de atletism a CS Știința Bacau,…

- „Deșteptarea” continua prezentarea personalitaților din sportul bacauan. De data aceasta, protagonistul „(S)PORTretului saptamanii” este Sorin Tașca. La 42 de ani, multiplul campion național de lupte iși continua activitatea atat ca sportiv, cat și ca antrenor. Ca luptator la SCM Bacau, deține un record…

- In fiecare saptamana, cotidianul „Deșteptarea” va prezinta cate o personalitate din sportul bacauan. De la hobby-uri la mancarea preferata, de la cea mai mare realizare profesionala la cea mai mare nebunie facuta și de la trei lucruri de luat pe o insula pustie la orașul preferat, invitații acestei…

- Cotidianul „Deșteptarea” inaugureaza astazi (S)PORTretul saptamanii. O rubrica menita sa va prezinte, la nivel de intimitate, personalitați din sportul bacauan. Deschizatoare de drum este fosta campioana mondiala la aruncarea ciocanului și actualul director al SCM Bacau, Mihaela Melinte. Data și locul…

- Criticul și istoricul literar Petre Isachi este suveranul democratic al unor imperii ideatice elevate. Atunci cand așaza sub lupa un scriitor, il poarta prin aceste imperii lasandu-l sa decida daca a zamislit sau nu ceva de aplaudat sub Soare. ,,Calatoriile” critice isachiene au aura aventurilor unui…

- In urma unui apelul primit prin SNUAU 112, echipa pirotehnica a ISUJ Bacau a fost solicitata sa intervina pe proprietatea numitului C.C. din municipiul Bacau, deoarece in urma unor lucrari de intervenție la rețeaua de canalizare, acesta a descoperit niște elemente de muniție. In urma intervenției au…