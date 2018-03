Stiri pe aceeasi tema

- Tiberiu Useriu a castigat, joi, cursa de plus 350 de mile a Maratonului Arctic Ultra 6633, el atingand ultimul punct de control, Tuktoyaktuk, la scurt timp dupa ora locala 16.00. Tiberiu Useriu castiga pentru a treia oara consecutiv maratonul canadian, care este considerat cel mai dur din lume. Ceilalti…

- Tiberiu Ușeriu a caștigat pentru a treia oara la rand cel mai greu maraton din lume, 6633 Arctic Ultra. Cu o zi in urma, Tibi Ușeriu a trecut prin cea mai dificila experiența de pana acum, imaginile postate pe pagina de Facebook Tasuleasa Social fiind graitoare in acest sens. ”Am sa incerc sa astern…

- Tibi Useriu, romanul care infrunta din nou cel mai greu maraton din lume – 6633 Arctic Ultra, se apropie de final. El este aproape sa stabileasca un record. Are un avans urias si poate termina cursa joi seara, mult mai devreme. El conduce detasat, avand mai putin de 100 de kilometri de parcurs pana…

- Tibi Ușeriu mai are mai putin de 70 de kilometri pentru a câștiga ultramaratonul arctic. Raportul de cursa postat pe Facebook pentru ziua șase arata momentele dramatice prin care trece românul, în încercarea de a

- Tibi Ușeriu, aflat in fruntea ultramaratonului de la Cercul Polar, se confrunta cu greutați din punct de vedere fizic. Are corpul umflat și viscolul și zapada face ca inaintarea lui sa fie din ce in ce mai dificila.

- Useriu, fara adversar la ultramaratonul arctic. 21 de ore il despart de urmatorul concurent VIDEO Circa 150 km mai are de parcus Tibi Useriu pana la Tuktoyaktuk, punctul de finish al Maratonului 6633 Arctic Ultra 2018. Are un avans de peste 21 de ore fata de urmatorul concurent al celui mai greu concurs…

- Tibi Useriu, avans de 11 ore la Maratonului Artic. A facut peste 300 km, la minus 37 grade Celsius FOTO/VIDEO Tibi Useriu este pe primul loc la maratonul „6633 Arctic Ultra”, dupa ce a parcurs peste 300 de kilometri dintre cei 618 ai competitiei, la o temperatura de -37 de grade Celsius. "Dragilor…

- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta - 6633 Arctic Ultra au abandonat cursa inca din prima de competitie, insa bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa preia conducerea si a trecut de...

- Tibi Ușeriu este pe primul loc la 6633 Arctic Ultra și s-a distanța fața de urmaritorul sau, irlandezul Patrick O’Toole. Sportivul din Bistrița a parcurs aproape 250 de kilometri in 50 de ore. Cu toate ca are de-a face cu temperaturi de minus 30 de grade Celsius, Tibi Ușeriu vrea sa caștige din nou…

- Tibi Ușeriu conduce la maraton! Trei dintre cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta – 6633 Arctic Ultra, au abandonat cursa inca din prima de competitie, insa bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa preia conducerea si a trecut de 100 de mile, transmite corespondentul…

- Trei din cei patru români care s-au încris la a zecea editie a maratonului artic - 6633 Arctic Ultra au abandonat concursul înca din prima zi, unul dintre competitori suferind o accidentare, iar ceilati doi au abandonat din cauza vremii extrem de dificile. Bistriteanul Tibi Useriu,…

- Sportivul aiudean Polgar Levente a parasit competitia Arctic Ultra 6633 dupa ce a parcurs ceva mai mult de 67 de mile (108 km) din totalul de 350, la doar 3 mile (5 km) de al doilea punct de control. Informația a fost facuta publica de Adrian Toma, ultramaratonist si sustinator al lui Tibi Useriu. Vineri…

- Cea mai dura competitie din lume, 6633 Arctic Ultra a inceput joi seara, 8 martie, la ora 20.30 (ora Romaniei), in nordul inghetat al Canadei, in apropiere de Cercul Polar. La start s-au aflat patru romani: Tibi Useriu, Avram Iancu, Polgar Levente si Florentina Iofcea. Tibi Useriu conduce inca de la…

- Ultramaratonistul aiudean Polgar Levente a luat startul in competiția 6633 Arctic Ultra, cel mai dur ultramaraton din lume, ce are loc in zona Cercului Polar. La -18 grade Celsius, Levi, cum ii spun prietenii, se afla pe locul 4 dupa 9 ore, la aproximativ 6 kilometri in spatele primului concurent, romanul…

- Maratonistul Tiberiu Useriu pleaca duminica spre Canada, unde urmeaza sa ia startul, pentru a treia oara, la cel mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra. Anul acesta participa la maraton patru romani, printre care si o femeie si un concurent cu dizabilitati. Tibi Useriu a castigat ultimele…

- Tibi Ușeriu ia startul pentru a treia oara la Maratonul 6633 Arctic Ultra, cursa pe care a caștigat-o de doua ori consecutiv , in 2016 și 2017. Romanul Tibi Ușeriu, singurul est-european care a reușit sa caștige intrecerea, și singurul din istoria ultramaratonului care a luat titlul de doua ori, va…

- Patru romani, intre care o femeie, se afla pe lista de start a Maratonului 6633 Ultra, care se va derula intre 8-17 martie. Intre cei patru reprezentanti ai Romaniei se numara si Tibi Useriu, cel care a castigat editiile din 2016 si 2017. Ceilalti temerari sunt Avram Iancu, cunoscut pentru traversarea…

- Sportivul fara o mana din Aiud, Levente Polgar, se afla pe ultima suta de metri in ceea ce priveste participarea la cel mai dur ultramaraton din lume. Levi, cum este strigat de prieteni, este singurul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, in lungime de 630 de kilometri, ce va debuta in…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de sase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”. Sportivul a vorbit pentru MEDIAFAX despre antrenamente, planuri de viitori si idoli. Levente Polgar a declarat, intr-un interviu acordat corespondentului…

- Levente Polgar a declarat, intr-un interviu acordat corespondentului MEDIAFAX, ca se antreneaza pentru aceasta competitie de aproape un an de zile, inclusiv pentru a infrunta frigul. Sportivul originar din orasul Aiud, judetul Alba, considera ca toti participantii au sanse egale, iar psihicul este foarte…

- Levente Polgar este din Aiud si are 37 de ani. La varsta de 6 ani, a avut un accident de tren in urma caruia si-a pierdut mana dreapta. Cu toate acestea, el a devenit sportiv de performanta si a participat la numeroase competitii. Prin ambitie si perseverenta, Levente Polgar a ajuns sa fie…