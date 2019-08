Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au cucerit, duminica, patru medalii de bronz la Cupa Europeana de judo Under-21 de la Cluj-Napoca, gazduita de Sala Sporturilor ''Horia Demian''. Cei patru laureati sunt Alexandru Roman (cat. 100 kg), Roxana Oprea, Iasmina Covaciu (ambele la cat. 48 kg)…

- Situatia delfinilor din Marea Neagra a fost analizata intr-o monitorizare istorica. Timp de trei saptamani, cu avioane si ambarcatiuni, specialiști din Romania, Bulgaria, Turcia, Georgia și Ucraina au parcurs mii de kilometri ca sa afle cati delfini mai sunt in Marea Neagra.

- Cea de-a VI-a editie a Business Forumului dedicat Parteneriatului Estic a avut loc astazi, 25 iunie 2019, la Bucuresti, sub egida Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe in cooperare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat astazi, 25 iunie, la cea de-a de-a șasea ediție a Forumului de Afaceri al Parteneriatului Estic (PaE), organizat de Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cu sprijinul Comisiei Europene, in…

- Naționalele de fotbal ale jurnaliștilor și artiștilor vor susține o partida demonstrativa, duminica, 30 iunie, ora 12:10, pe stadionul din Mogoșoaia, in cadrul Turneului Interparlamentar de fotbal, informeaza Revista Sport Magazin. Naționala jurnaliștilor, campioana olimpica și mondiala en-titre, care…

- In autocarul plin cu turisti, care s-a rasturnat ieri intr-o rapa in Italia, pe autostrada Siena - Firenze, se aflau si cetateni romani. O persoana a murit si 37 de oameni au fost raniti in accident. Majoritatea victimelor, 19, sunt cetateni rusi, dar printre cei aflati in autocar s-au numarat si cetateni…

- CHIȘINAU, 22 mai – Sputnik, S.P. În autocarul cu turiști ce s-a rasturnat în provincia italiana Siena, se afla și un cetațean al Republicii Moldova. Cel puțin așa afirma ambasadorul Federației Ruse în Italia, care este citat de RIA Novosti. Un morto e diversi feriti…

- * Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat miercuri in optimile de finala ale turneului WTA de la Nurnberg (Germania), dotat cu premii de 250.000 de euro, dupa ce a invins-o pe belgianca Kirsten Flipkens, cap de serie 6, cu 7-6 (6), 6-2. * Jucatoarele de tenis Raluca Olaru (Romania) si…