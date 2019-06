Sportivii petroșăneni, pe podium la Campionatele Europene de Karate Shito Ryu Sportivii petroșaneni au cucerit podiumul la Campionatele Europene de Karate Shito Ryu. La Arad, s-au desfașurat in perioada 14-16 Iunie 2019, Campionatele Europene de Karate Shito Ryu. Evenimentul sportiv, care a ajuns la cea de-a VII -a ediție, s-a bucurat de o prezența semnificativa a sportivilor din 17 țari europene, echipele participante aliniind la start nu mai puțin de 500 de sportivi. Din lotul național al Romaniei au facut parte și un numar de 7 sportivi ai secției de karate de la CSM JIUL Petroșani, antrenați de Radu Polifronie și Alina Tinca. Evoluția sportivilor din Petroșani… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani, cere demisia Ecaterinei Andronescu, ministrul Educației. Primarul este nemulțumit de faptul ca cel mai bun liceu din județul Hunedoara, Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani, va ramane fara o clasa de matematica-informatica, in urma reformei…

- Animalele salbatice au dat atacul in gospodariile din Valea Jiului. Mai multe gospodarii din Petroșani, amplasate la poalele munților Parang au fost atacate de urși. Mai mulți stupi au fost distruși de urși in cursul dimineții. Ursoaica și cei doi pui au atacat gospodaria unui cetațean. Potrivit…

- Studiul care vizeaza amanarea inchiderii minelor Lupeni și Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara va fi prezentat, astazi, oficialilor europeni. Firma poloneza GIG, cea agreata de europeni, va prezenta astazi recomandarile ca privind inchiderea minelor Lupeni și Lonea sa se realizeze intr-o…

- Bugetele autoritaților locale din Valea Jiului sunt atat de limitate incat este nevoie de sprijinul europenilor pentru dotarea cu utilaje comune. Un astfel de exemplu vine de la Uricani, acolo unde autoritațile locale au noroc cu fondurile europene pentru a putea achiziționa o autoutilitara multifuncționala…

- Creștinii ortodocși din Valea Jiului și nu numai sunt așteptați la Hramul Schitului din Straja. Bisericuța din lemn are doua hramuri: Sfinții Apostoli Constantin și Elena (21 mai) și Inalțarea Sfintei Cruci (14 septembrie). Schitul a devenit, alaturi de Crucea Eroilor și de calendarul pictat din…

- La Alba Iulia a avut loc in luna aprilie 2019 Campionatul Național de Karate FKNB – IMAF Romania. In campionat s-au inscris aproape 20 de cluburi din țara. Clubul Sportiv Comunal Bistra a participat la competiție cu 57 de sportivi. Intrecerea sportiva a constat in doua probe: Kata (o lupta imaginara)…

- Maratonul international de la Paris a fost castigat duminica, atat la masculin cat si la feminin, de reprezentantii Etiopiei, Abrha Milaw si, respectiv, Gelete Burka, informeaza AFP. Abrha Milaw a fost cronometrat pe clasica distanta de 42,195 km cu timpul de 2h 07 min. 05 sec, in timp ce dublul detinator…