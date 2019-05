Nu scapa! ICCJ: Onea ramane sub control judiciar

Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat in 23 mai 2019 in dosarul in care fostul sef al DNA Ploiesti, procurorul Lucian Onea (foto), a contestat masura controlului judiciar impus de procuroarea Adina Florea, adjuncta Sectiei pentru investigarea magistratilor. Masura a fost luata in dosarul in… [citeste mai departe]