Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele importante competitii de Orientare in Alergare din acest an competitional s-au desfasurat weekendul trecut la Craiova, unde Federatia Romana de Orientare in parteneriat cu CSU Craiova au organizat Campionatele Nationale de Orientare de Noapte si Campionatele Nationale de Stafeta Mixta. Saptesprezece…

- Ionuț Zinca, legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a obținut in acest an șase medalii de campion național din șapte campionate naționale la care a participat, dar și o medalie de bronz. La finalul saptamanii trecute s-a clasat pe locul I la Campionatul Național de Orientare pe timp de…

- Ionuț Zinca, legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a obținut in 2018 șase medalii de campion național din șapte campionate naționale la care a participat, dar și o medalie de bronz. La finalul saptamanii trecute s-a clasat pe locul I la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte.…

- Joi, la Alba Iulia au inceput Campionatele Naționale de Orientare in Alergare și Trofeul Centenarului (competiție internaționala), organizate de Federația Romana de Orientare, in parteneriat cu Clubul Sportiv (CS) Unirea. Citește și 30 august – 2 septembrie: 300 de sportivi participa la Campionatele…

- Circa 300 de sportivi din toate colțurile țarii s-au inscris la Campionatele Naționale de Orientare in Alergare și Trofeul Centenarului (competiție internaționala), organizate de Federația Romana de Orientare, in parteneriat cu Clubul Sportiv (CS) Unirea, la Alba Iulia și Pianu, in perioada 30 august…

- La finalul saptamanii trecute, sub egida Federației Romane de Orientare și in organizarea Clubului Sportiv Electro Sistem din Baia Mare s-a desfașurat a VIII-a etapa a Campionatulu Național de Parc Oraș și Cupa Electro Sistem la Orientare in Alergare. Concurenți de la 18 cluburi de profil din intreaga…

- La finalul saptamanii trecute, sub egida Federației Romane de Orientare și in organizarea Clubului Sportiv Electro Sistem din Baia Mare s-a desfașurat a VIII-a etapa a Campionatulu Național de Parc Oraș și Cupa Electro Sistem la Orientare in Alergare. Concurenți de la 18 cluburi de profil din intreaga…

- Politistii maramureșeni, care au participat la Campionatului National de Inot al Ministerului Afacerilor Interne, organizat in perioada 03 – 07 iulie a.c. la Targoviste, s-au intors acasa cu trei medalii. Municipiul Targoviste a gazduit in acest an etapa finala a Campionatului de inot al Ministerului…