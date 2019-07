Sportivii au felicitat-o pe Halep, feisbucarii au comparat-o

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenismen american a avut numai cuvinte de lauda la adresa sportivei din Romania si a spus ca finala de la Wimbledon 2019 "nici macar nu a fost un meci", facand referire la faptul ca Halep a dominat-o pe Williams. "Sunt uluit. Simona este uriasa in acest punct al carierei sale. A fost sportiva…

- „Felicitari campioanei noastre pentru meciul exceptional din semifinala de la Wimbledon! Multumim, Simona, pentru inca o fila in istoria sportului romanesc scrisa atat de frumos! Succes in marea finala! Suntem cu totii alaturi de tine", este postarea de pe contul Vioricai Dancila, imediat dupa calificarea…

- ​Dimineața, sâmbata, relaxare. Pâna a apucat lumea sa populeze Chatrier-ul, meciul Simonei era deja pe ultima suta de metri (noroc cu îngrijirile medicale primite de Tsurenko). Practic, ziua de tenis de pe central a <sarit> peste debut. Halep este în optimi dupa un monolog…

- Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca jucatoarea romana poate castiga a doua oara consecutiv la Roland Garros, precizand ca e foarte important ca ea sa nu intre obosita in saptamana a doua a turneului. "Trebuie sa…

- Perechea Irina Begu/Simona Halep a invins, luni, cu 6-2, 6-3, cuplul Raluca Olaru/Darija Jurak (Romania/Croatia), calificandu-se in turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de la Madrid.Begu si Halep au fost conduse cu 2-0 in primul set, dar au castigat apoi sase ghemuri la…

- Adrian Cruciat, antrenorul Mihaelei Buzarnescu (30 WTA), a anunțat in urma cu scurt timp ca Irina Begu (83 WTA) va evolua in mod sigur in partida rachetelor #2 cu Kristina Mladenovic / Alize Cornet, partida care va urma dupa duelul Simona Halep - Caroline Garcia, inlocuind-o astfel pe Mihaela. Partida…

- Franta – Romania in semifinalele Fed Cup este evenimentul primordial al sfarsitului de saptamana pentru sportul romanesc. Halep & Co sunt in fata unei performante imense, dupa batalia care ea loc sambata si duminica, la Rouen. Din puncte de vedere al cifrelor, echipa condusa de capitanul Florin Segarceanu…

- Florin Segarceanu, capitanul nejucator al României, a anunțat ca România va avea o galerie impresionanta la Rouen, inclusiv primarul Clujului. Edilul a fost șef de galerie și la duelul din sferturile de finala cu reprezentativa Cehiei, la Ostrava, într-un meci câștigat…