Sportivii au decis! El e cel mai mare baschetbalist din istorie

Stiri pe aceeasi tema

- Michael Jordan este cel mai bun baschetbalist din toate timpurile, potrivit unui sondaj efectuat in randul a 127 de jucatori din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) si publicat site-ul The Athletic, transmite AFP, citata de Agerpres. Jordan, campion al NBA in sase randuri, a primit 73%…

- Michael Jordan este cel mai bun baschetbalist din toate timpurile, potrivit unui sondaj efectuat în rândul a 127 de jucatori din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) si publicat site-ul The Athletic, transmite AFP, potrivit Agerpres.Jordan, campion al NBA în sase…

- Michael Jordan este cel mai bun baschetbalist din toate timpurile, depasindu-l pe LeBron James, conform unui sondaj efectuat in randul a 127 de jucatori din NBA si publicat, luni, de site-ul The Athletic, informeaza News.ro.Citește și: FOTO - Pele a fost vizitat la spital de Neymar Jordan,…

- Michael Jordan este cel mai bun baschetbalist din toate timpurile, potrivit unui sondaj efectuat in randul a 127 de jucatori din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) si publicat site-ul The Athletic, transmite AFP. Jordan, campion al NBA in sase randuri, a primit 73% din…

- Pe masura ce partidele merg la Biroul Electoral Central pentru a depune listele cu candidatii si semnaturile de sustinere pentru alegerile europarlamentare, s-a aflat si cand anume se va da startul campaniei electorale la TV si radio pentru scrutinul din 26 mai. Consiliul National al Audiovizualului…

- Eurodeputatul PSD Claudia Țapardel a afirmat vineri ca presedintele Klaus Iohannis "e decis sa calce Constitutia in picioare", pentru ca foloseste ca pretext referendumul pe tema justitiei pentru a intra in campania electorala cu scopul de a sprijini PNL la alegerile pentru Parlamentul ...

- Curtea de Apel Bucuresti a respins marti, 19 martie, cererea procurorului Lucian Onea de suspendare a hotararii Sectiei pentru procurori a CSM prin care a fost revocat din DNA. Fostul sef al "unitatii de elita" DNA Ploiesti poate ataca decizia in termen de 5 zile. "Respinge exceptia…

- Radu, fiul fostului mare baschetbalist Marcel Tenter s-a stins din viata miercuri noapte, la doar 25 de ani. La inceputul saptamanii, tanarul a intrat in moarte cerebrala, dupa un accident rutier.