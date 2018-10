Sportivi ploieşteni, medaliaţi la Naţionalele de Judo U18 Sambata si duminica, sportivii de la CSM CFR CSS Ploiesti au participat, la Miercurea Ciuc, la etapa finala a Campionatelor Nationale de Judo pe echipe si individual ne waza, la nivel de cadeti (U18). Evenimentul s-a desfasurat la Sala Sporturilor „Eross Zsolt”, sportivii gruparii ploiestene, pregatiti de antrenorii Gheorghe Savu (coordonator), Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu si Cosmin Slaveanu, adunand in total cinci medalii de bronz, la care s-au adaugat doua locuri 5. Sambata, a avut loc etapa finala a competitiei nationale de judo pe echipe, la startul careia s-au inscris 13 formatii la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 17 octombrie a fost programat primul tur al Cupei Romaniei la handbal masculin. In aceasta etapa intra in concurs atat formațiile de prima liga cat și cele din divizia a doua. Astfel, in urma tragerii la sorți SCM Politehnica Timișoara a primit un adversar relativ accesibil, o formației…

- Un cutremur cu magnitudinea mb 3.8 a fost inregistrat, in judetul Buzau, la ora 05.04, la 123 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost inregistrat la coordonatele 45.62 N ; 26.49 E la 135 km N de Bucuresti, la 55 km V de Focsani, si 16 km N de Gura Teghii.Din…

- Parfumurile D&P pot fi comandate acum si online in peste 80 de variante Lansarea magazinului online are loc in urma cererii considerabile din partea publicului de pe tot teritoriul Romaniei, care putea achizitiona pana acum produsele doar din magazinele prezente in Bucuresti, Brasov, Baia Mare, Botosani,…

- Turneul Vioara lui George Enescu revine in aceasta toamna pe scenele din Romania, in perioada 12 septembrie – 8 octombrie 2018. Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument pus la dispoziție…

- Sambata, 8 septembrie, incepand cu ora 18:30, Mirela Retegan, fondatorul trupei Zurli, le da intalnire parinților la Mega Mall, pentru a-i ajuta sa descopere cele mai frumoase jocuri, care ii vor ajuta pe cei mici sa creasca fericiți. Evenimentul face parte din turneul național Copiii fericiți au parinți…

- De curând, retailerul turc de moda Colin`s a inaugurat în Iulius Mall primul sau magazin din Cluj-Napoca. Brandul se diferențiaza prin inovare, confort și calitate, adresându-se publicului care adopta un stil vestimentar casual.Magazinul Colin`s este situat la etajul…

- "In cadrul programului de constructie de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, program coordonat de ANL, in acest an au fost receptionate 461 de unitati locative in valoare de 75 milioane de lei in judetele Caras-Severin, Constanta, Harghita, Maramures si Vrancea. In acelasi program, mai…

- "Mai avem nevoie, la nivel national, de 120.000 de semnaturi din 14 judete. Ne apropiem foarte mult de plafonul de 500.000, dar dincolo de asta este acea limita de a avea 21 de judete cu 20.000 de semnaturi. Judetul Prahova este unul din cele 21 in care noi suntem convinsi ca putem avea 20.000 de…