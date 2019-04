Doi deputati PNL implicati in accidentul rutier din apropiere de Aeroportul Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta

Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN2A in apropiere de Aeroportul International Mihail Kogilniceanu, judetul Constanta. In accident au fost implicate… [citeste mai departe]