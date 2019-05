SportGuru Timișoara 21K, o mișcare binevenită după sărbătorile de Paște Alergatorii amatori și profesioniști sunt așteptați pe 5 mai la un eveniment de mare anvergura, unde proba regina este Semimaratonul Superbet. Sarbatorile pascale au pus la grea incercare siluetele multora dintre noi, iar cei mai mulți n-am scapat fara sa acumulam cateva kilograme in plus. Astfel, in aceasta perioada au fost luate cu asalt salile […] Articolul SportGuru Timișoara 21K, o mișcare binevenita dupa sarbatorile de Paște a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

