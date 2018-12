Stiri pe aceeasi tema

- La varsta la care a castigat Turneul Campionilor, Sascha este mai slab cotat ca Nadal, Djokovic si Murray, dar mai bine ca Federer la aceeasi varsta Recordman al trofeelor de Grand Slam (20), Roger Federer avea doar sase titluri trecute in CV, mai putine decat Nadal, Djokovic, Zverev si Murray. Site-ul…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, a fost nominalizata pentru titlul de jucatoarea anului, care va fi acordat la finalul sezonului 2018, a anuntat WTA pe site-ul sau oficial. Alaturi de romanca mai sunt nominalizate cele trei castigatoare de Grand Slam pe parcursul anului 2018, daneza Caroline Wozniacki…

- Liverpool și Manchester City se intalnesc in aceasta dupa-amiaza, de la ora 18:30, in derby-ul etapei din Premier League. Partida va fi liveSCORE&FOTO pe GSP.ro și in direct la Eurosport Romania. ...

- Bayern a terminat la egalitate pe teren propriu, 1-1 cu Augsburg. Felix Gotze, care a jucat și el pana-n vara la Bayern, i-a platit-o campioanei pentru modul nu tocmai elegant in care s-a purtat cu Mario Gotze, fratele mai mare, pe care aproape ca l-a forțat sa se intoarca la Dortmund in 2016. Trei…

- Simona Halep este numarul 1 mondial in clasamentul WTA si castigatoarea titlului de Mare Slem la Roland Garros. Si-a adaugat, de curand, in palmares si trofeul Montreal Rogers Cup, dupa ce a invins-o pentru a doua oara pe Sloane Stephens. Fara vina ei, este inclusa in scandalul provocat de Serena Williams…

- RESPECT \uD83E\uDD17Feel better soon, @RafaelNadal! #USOpen pic.twitter.com/kho1G073cM— ATP World Tour (@ATPWorldTour) September 7, 2018Momentul în care del Potro îl aplauda pe Rafael Nadal:\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F for a [email protected] always…

- Serena Williams (36 de ani, locul 26 WTA) va disputa sambata, 8 septembrie (ora 23.00, Eurosport), finala de la US Open, impotriva japonezei Naomi Osaka (20 de ani, locul 19 WTA). Cea mai recenta victima a americancei in marșul spre ultimul act a fost letona Anastasija Sevastova (28 de ani, locul 18…