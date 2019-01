Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Ziua incepe devreme, cu un meci din Cupa Asiei. Cota pentru victoria Australiei in Palestina nu trebuie ratata. Dupa ce au pierdut cu Iordania in urma unui meci in care au dominat, australienii nu iși mai permit pași greșiți. Pariem pe succesul lor in partida…

- Destin infiorator pentru un roman stabilit in Italia. Iulian Anechiae a fost ucis, dupa ce a fost impușcat in a doua zi de Craciun de iubitul surorii sale. Tanarul roman de 22 de ani și familia sa se opuneau relației fetei cu sicilianul. Autorul crimei s-a predat la Poliție și și-a recunoscut fapta.…

- Mii de turisti s-au aflat in Ranca in perioada minivacantei de Craciun. A fost vorba de aproape o saptamana de distractie si voie buna pe partii sau in cabanele si pensiunile de la cota 1.650, sub Varful Papusa. Proprietarii de ...

- Cea mai mare surpriza a sezonului in Premier League! Manchester City a pierdut pe teren propriu, sambata, in etapa a 18-a, 2-3 cu Crystal Palace, si i-a permis lui Liverpool sa se distanteze la patru puncte in fruntea clasamentului. Andros Townsend a marcat un gol genial pe "Etihad", De...

- "Pana acum este un sezon special. 48 de puncte inainte de Craciun este o nebunie. Dar sunt si alte echipe. Chelsea, Manchester City, Tottenham, Arsenal probabil vor castiga, asa ca vor avea in jur de 40 de puncte. Probabil trebuie sa ai 105 puncte ca sa devii campion la finalul sezonului, nu se stie.…

- Mii de turisti se vor afla la Ranca de Carciun. Si mai multi vor urca de Anul Nou. Pana acum au fost rezervate peste 3.000 de locuri pentru minivacanta de Craciun. Se estimeaza ca, in perioada respectiva, la Ranca se vor afla zilnic intre 5.000 si 6.000 de persoane. Drumul care face legatura intre Novaci…

- Fotbalistii din Premier League au dat star campaniilor de Craciun. Dupa jucatorii lui Liverpool si jucatorii de la Manchester City au oferit cadouri mai multor copii internati intr-un spital din oras.

- O organizatie umanitara a depus plangere, la Paris, si s-a constituit parte civila impotriva printului mostenitor de la Abu Dhabi, pe care-l acuza de complicitate la tortura, tratamente inumane si crime de razboi, in timp ce Mohammed bin Zayed al-Nahyan se afla intr-o vizita in Franta, a anuntat…