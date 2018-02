Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura incredibila incasata de Klaus Iohannis. Se pare ca seful statului nu mai este in pole position pentru un al doilea mandat de presedinte. Analistul politic, Cozmin Gusa, devoaleaza marea surpriza. Jocul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se va face incepand cu luna iulie 2019,…

- Vanzarile totale in format digital și retail pentru Monster Hunter: World au depașit 6 milioane de unitați și a batut recordul de cel mai rapid vandut titlu Capcom. 1.591.356 unitați, din cele 6 milioane, sunt vanzari retail pentru PlayStation 4 in Japonia, iar in Marea Britanie jocul e pe…

- Descris de Bloober Team ca va fi ‘cel mai atmosferic joc horror de pe console’, Layers of Fear: Legacy va sosi via Nintendo eShop pentru Switch din 21 februarie. Jocul a fost lansat pe PlayStation 4, PC și Xbox One in 2016 și va avea un preț de aproximativ 17.99 pe Switch, pachetul urmand sa [...] The…

- Techland anunța ca Dying Light va primi conținut gratuit, evenimente noi și giveaways pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Videoclipul din continuare include informațiile relevante. Jocul a fost lansat acum trei ani, iar cifrele furnizate astazi de studio vorbesc de la sine. Vanzarile au trecut…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, sambata, 3 februarie, ca nu a existat niciun fel de criza a oualor, ci au fost „interpretari diferite și interese diferite”. „Jocul pieței a permis aceste scumpiri, dar acest mod de a caștiga rapid a fost doar efemer”, a adaugat Daea, declarandu-se mulțumit…

- Blizzard anunța ca evenimentul Lunar New Year va fi activat in Overwatch pe 8 februarie. Jocul a beneficiat de același eveniment și anul trecut, iar skinurile și modurile de joc se vor intoarce, dar directorul dezvoltarii, Jeff Kaplan, confirma ca nou conținut va fi de asemenea disponibil,…

- Haemimont Games, studioul recunoscut pentru intreaga serie actuala Tropico (al șaselea este dezvoltat de Limbic Entertainment), anunța ca Surviving Mars va fi disponibil incepand cu 15 martie pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Surviving Mars este un city builder și management al locatarilor…

- Iron Galaxy a anunțat data de lansare pentru aventura Extinction, confirmand ca acesta va ajunge pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 10 aprilie. Jocul se va lansa alaturi de un Season Pass intitulat ‘Days of Dolorum’. Extinction va sosi in Standard Edition și Digital Deluxe…

- Monster Hunter: World pentru PlayStation 4 a fost vandut in 1.350.412 milioane de exemplare, in format retail, in primele 3 zile de la lansare in Japonia, acest lucru devenind un record. Inca nu se cunosc exact cifra vanzarilor in format digital, dar se estimeaza ca vanzarile totale depașesc 2 milioane…

- Activitatea desfasurata de ISU Olt a fost calificata drept performanta de superiorii veniti in control. Pompierii au intervenit exemplar, insa numarul evenimentelor a crescut in 2017 cu peste 8% fata de anul precedent.

- Hibridul Roguelite și Metroidvania, Dead Cells, va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in acest an, a anunțat Motion Twin. Jocul se afla in prezent in Early Access via Steam. The post Dead Cells va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch appeared first on ComputerGames.ro .

- Dontnod Entertainment prezinta un nou gameplay trailer dedicat lui Vampyr, third person RPG cu accent pus pe implicarea jucatorului in narativa care va fi disponibil incepand cu aceasta primavara pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Vampyr va spune povestea doctorului Reid, care se intoarce in…

- Arc System Works și Bandai Namco au prezentat Launch Trailer pentru Dragon Ball FighterZ, cel mai promițator titlu fighting al anului, și nu doar prin prisma faptului ca este cam singurul, el prezentandu-se foarte bine. Jocul va avea o campania nonliniara și multiple moduri multiplayer local…

- Nicolae Dica se afla in aceste zile in cel de-al doilea cantonament al echipei in Spania, insa pe contul sau de WhatsApp a aparut un mesaj ciudat. Jurnalistul Prosport Cristian Scutariu a remarcat modificarile de pe contul de WhatsApp al antrenorului de la FCSB. "Pentru toate curvele care aveti acest…

- Fortnite a fost descarcat de 40 de milioane de ori pe toate cele 3 platforme disponibile (PlayStation 4, PC și Xbox One) a dezvaluit Epic Games. Pana luna trecuta Fortnite a fost descarcat de 30 de milioane de ori, ceea ce inseamna ca in numai o luna au avut loc 10 milioane de descarcari.…

- Passtech Games a confirmat ca noul lor proiect, Masters of Anima, va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in primavara acestui an. In acest action-adventure, jucatorii vor intra in pielea lui Otto, ucenicul lui Anima, care trebuie sa-l invețe minte pe Zahr și sa-și salveze logodnica.…

- THQ Nordic anunța ca data de lansare pe PlayStation 4 și Xbox One pentru platformer-ul Rad Rodgers este: 21 februarie. Jocul este disponibil pe PC unde va primi un update in aceeași zi cu lansarea pe console. Update-ul va aduce și pe PC conținutul nou de pe console precum leaderboards, noi…

- Jocul de aventura, Fe, a fost anunțat prima oara de Electronic Arts in cadrul E3 2016, iar Zoink are acum și o data de lansare stabilita: 16 februarie. Fe este parte a EA Originals – o noua inițiativi dedicata titlurilor indie și va sosi pe PlayStation 4, PC (exclusiv via Origin), Xbox…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, invita jucatorii sa se întoarca în periculoasele ținuturi ale Lordranului în DARK SOULSÔ: REMASTERED, ce va fi lansat pe 25 mai 2018 pentru Nintendo SwitchÔ, PlayStationÒ4, Xbox…

- Team17 a publicat trailer-ul oficial de lansare pentru versiunea de Switch a The Escapists 2. Jocul poate fi descarcat acum via Nintendo Store. The Escapists 2 este disponibil și pe PlayStation 4, PC și Xbox One. The post Trailer oficial de lansare pentru The Escapists 2 pentru Switch appeared first…

- Prime Minister Mihai Tudose on Wednesday said that a Government restructuring is needed to a number beginning with "1," however he pointed out that besides the Interior Minister, Carmen Dan, he has no problems with any other minister. "We want to make the governance act more efficient. We want…

- The Game Bakers a anunțat ca jocul de acțiune Furi va sosi pe Nintendo Switch din 11 ianuarie. Jocul a debutat pe PC și PlayStation 4 in iulie 2016 și din decembrie a sosit și pe Xbox One. Ediția de Switch include DLC-ul One More Fight care a fost lansat in martie și in exclusivitate mod-ul…

- Aventura The Vanishing of Ethan Carter va sosi pe Xbox One și Xbox One X in aceasta luna cu suport 4K. Va fi lansat din 19 ianuarie și este un “first-person narrative-driven exploration game” in care rolul principal il deține detectivul Paul Prospero care investigheaza dispariția…

- Simona Halep, liderul WTA, a declarat, sambata, dupa ce a castigat turneul de la Shenzhen si la simplu si la dublu, ca a jucat la competitia din China cel mai bun tenis al sau. Halep a precizat ca in finala de dublu colega sa, Irina Begu, a avut o prestatie mai buna decat ea, la fel cum a fost si…

- Producatorul Ryozo Tsujimoto a dezvaluit ca echipa lucreaza intens pentru versiunea de PC a Monster Hunter World și aceasta va fi lansata in aceasta toamna. #MHWorld is currently being optimized for PC and is planned for an Autumn 2018 release! pic.twitter.com/82JUC6iIMC — Monster…

- Ieri a fost lansata oficial versiunea 1.0 pentru PlayerUnknown’s Battlegrounds, iar toata lumea a primit pe Steam, gratuit, tricoul in-game Winner Winner Chicken Dinner. Jocul a ieșit din Early Access și odata cu versiunea 1.0 aduce in plus o noua harta deșertica numita Miramar, noi…

- Headup Games ne anunța ca crossover-ul Bridge Constructor și Portal, Bridge Constructor Portal, a fost lansat pe PC via Steam, iOS și Android. Jocul marcheaza intoarcerea lui GLaDOS cu replici noi inregistrate de Ellen McLain special pentru acest “licensed construction puzzle spin-off”.…

- Stikbold! A Dodgeball Adventure va primi o Deluxe Edition pe Nintendo Switch de saptamana viitoare. Jocul de petrecere, lansat anul trecut pe PC, Xbox One și PlayStation 4, iar Game Swing a anunțat ca portarea pe Switch prin aceasta ediție va aduce posibilitatea de 6 jucatori locali, un nou…

- Headup Games, Valve și IGN au prezentat primele 9 minute de gameplay din Bridge Constructor Portal, titlu spin-off al legendarei serii Portal. Jocul va combina gameplay-ul seriei Bridge Constructor, unde trebuie sa construiți poduri, cu universul din Portal, cu portale, Glados, turete, lasere și tot…

- In timp ce toata atentia celor din fenomenul handbalistic a fost indreptata in ultimele saptamani asupra Campionatului Mondial feminin din Germania, pe plan intern anumiti arbitri au continuat sa imparta dreptatea dupa bunul plac, dupa propriile regulamente. Ultimul caz s-a intamplat saptamana trecuta…

- «Subsemnatul, SECHEL CATALIN, domiciliat in (…), in calitate de sot al decedatei SECHEL ANA GEANINA, vaaduc la cunostinta urmatoarele: In data de 28.11.2017, la ora 08.00 am dus-o pe sotia mea la Spitalul Municipal PiatraNeamt pentru nastere. Era in saptamana 40 si 6 zile si am ales aceasta data de…

- Machine Games și Bethesda au lansat astazi primul DLC pentru Wolfenstein 2: The New Colossus. El se numește The Freedom Chronicles: Episode 0, din patru anunțate. Povestea il va urmari pe Joseph Stallion (get it?), fost jucator profesionist de fotbal american, obligat dupa invazia nazista…

- One Piece: World Seeker va sosi in Statele Unite și Europa in 2018 pe PlayStation 4, Xbox One și PC, a anunțat Bandai Namco. Jocul sarbatorește 20 de ani de One Piece și este descris ca “cel mai ambițios joc One Piece dintotdeauna”. In acest open world, Luffy, va calatori și lupta in castele, orașe,…

- Romancing SaGa 2, un titlu JRPG serios in ciuda numelui, va fi remasterizat pentru PC, PS4, Xbox One, Switch și PS Vita in data de 15 decembrie. Legendarul titlu va marca reintoarcerea seriei in Europa din 2003. Jocul a fost regizat de Akitoshi Kawazu, unul dintre membrii cheie ai Square Enix. Pagina…

- Capcom a prezentat un nou trailer pentru Monster Hunter: World, din 26 ianuarie 2018 pe PS4 și Xbox One, cu versiunea PC venind la o data ulterioara. Jocul, third person open world action, va permite folosirea companionilor in lupte, printre ei numarandu-se și Mega Man, dupa cum videoclipul confirma.…

- A fost anunțat oficial ca Overkill’s The Walking Dead va fi lansat pe PC, PS4 și Xbox One in toamna lui 2018. Jocul va fi un FPS 4-player co-op, nicio surpriza venind din partea studioului responsabil pentru PayDay, in care acțiunea are loc in universul The Walking Dead. Fiecare dintre cele 4 personaje…

- Saber Interactive anunța jocul video oficial World War Z, care va fi lansat „in scurt timp” pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. World War Z va fi un shooter 4-player co-op, in care jucatorii vor trebui sa omoare zombies in timp ce incearca sa ajunga in zone sigure, similar cu Left 4 Dead. Videoclipul…

- Ulf Andersson, designerul principal al seriei PayDay, și noul sau studio, After Impact, au dezvaluit GTFO, un titlu FPS 4-player cooperativ inspirat puternic din filmul Aliens. Jocul va combina momentele „tacute” cu acțiunea nebuna impotriva valurilor de inamici. Lansarea pe PC, PlayStation 4 și Xbox…

- Evenimentul caritabil prin care se incearca strangerea banilor necesari pentru ca tanara fotbalista Georgiana Onea sa mearga in strainatate, sa-și trateze boala grava de care sufera, va aduce in Sala Polivalenta sambata, 9 decembrie, de la ora 19.00, jucatori care au fost nume de referința in fotbalul…

- Anterior va prezentam un scurt teaser pentru “Hell is Empty,” – cel de-al 3-lea și ultimul episod al Life is Strange: Before the Storm, iar acum putem vedea trailer-ul complet: Square Enix va lansa Life is Strange: Before the Storm – Hell is Empty pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 20 decembrie. The…

- Iceberg Interactive și Cybernetic Walrus au dezvaluit astazi Antigraviator, din Q2 2018 pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Jocul este un succesor spiritual al seriilor Redout și Wipeout, avand curse cu mașini antigravitaționale. Vor fi disponibile 3 moduri joc cu 12 trasee in singleplayer,…

- Dark Star Studios și Another Indie Studio anunța ca Sinner: Sacrifice for Redemption va fi lansat pe 25 aprilie 2018 pentru PC, PS4 și Xbox One. Jocul este un Action RPG inspirat din Dark Souls, al carui principal schepsis este obligativitatea sacrificarii unui stat (forța, agilitate, anduranța etc.)…

- Koei Tecmo a publicat un nou trailer și informații despre Attack on Titan 2. Jocul va include un nou Buddy Actions prin care personajul principal primește suport de la alți membri ai echipei prin opțiuni de rescue și recovery, iar cu o abilitate intitulata Titan Transformation unul din membrii…

- In era moderna, gamerii pot sa iși posteze recenziile cu privire la jocurile video pe nenumarate site-uri, cele mai populare fiind Steam și Metacritic. Dat fiind ca jocul de fața, Star Wars: Battlefront 2, este disponibil doar pe Origin, care nu include recenziile utilizatorilor, ne ramane de discutat…

- Slightly Mad Studios a lansat astazi un demo gratuit pentru Project CARS 2 pe Steam, unde jocul complet are discount 40%. Demo-ul conține circuitul scanat laser Red Bull Ring din Austria, cu doua variante, și trei mașini: Ferrari 488 GT3, Lamborghini Huracan LP610-4 și Formula Renault 3.5.…

- Gheorghe Tadici a avut “mana buna” la tragerea la sorti pentru optimile de finala din Cupa Romaniei, desfasurata joi, la Craiova. Handbal Club Zalau va intalni in aceasta faza a competitiei CSM Slatina, formatie situata pe ultimul loc in Liga Nationala. Jocurile din optimile de finala se vor desfasura…

- Serverele free-to-play action RPG-ului Marvel Heroes au fost inchise de Disney, anunțand cu regret ca contractul cu de 8 ani cu Gazillion Entertainment s-a incheiat. Marvel a precizat: ‘Regretam sa va informam ca serverele Marvel Heroes se vor inchide ca urmare a incheierii parteneriatului…

- Frictional Games a anunțat ca horror-ul SOMA va sosi pe Xbox One și va include un nou Safe Mode pentru cei care vor sa exploreze povestea din joc fara teama ca vor fi atacați de monștri. Jocul, care a fost lansat oficial in 2015 pe PC și apoi pe PlayStation 4, are o atmosfera unica, iar acțiunea…