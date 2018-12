Stiri pe aceeasi tema

- PROGRAM SPECIAL DE LUCRU CU PUBLICUL IN PERIOADA 24.12.2018- 02.01.2019 SERVICIUL STARE CIVILA 24 DECEMBRIE 2018 900–1200 DOAR INREGISTRAREA DECESELOR 25 DECEMBRIE 2018 – INCHIS 26 DECEMBRIE 2018 900–1200 DOAR INREGISTRAREA DECESELOR 29 DECEMBRIE 2018 900–1200 DOAR INREGISTRAREA…

- In zilele de 24 decembrie si 31 decembrie, complexul Aquastar Satu Mare va fi inchis. De asemenea, in perioada 25 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019 nu sunt valabile biletele promotionale Matinal, Siesta si biletele de la 17.30, doar biletele de zi. ZiarMM The post Programul Aquastar Satu Mare in perioada…

- Biserica Greco-Catolica din Teius gazduieste duminica, 16 decembrie, de la ora 17.00, un eveniment special cu ocazia Sarbatorilor de iarna. Veti putea asculta in concert cantece traditionale si colinde interpretate de artisti indragiti. VEZI: MESAJE DE CRACIUN 2018: Urari AMUZANTE și HAIOASE pe care…

- Floricon Salub anunța ca in perioada sarbatorilor de iarna intervin unele modificari in programul de colectare a deșeurilor menajere de la populație și agenți economici in Campina și localitațile invecinate. 25 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019 sunt zile libere, iar acolo unde ar fi trebuit ridicat…

- Bucura-te de magia sarbatorilor de iarna impreuna cu covoarele FLOARE-CARPET! Toate covoarele la jumatate de preț! Perioada sarbatorilor de iarna este cea mai frumoasa din tot anul. Este momentul in care vrei sa-ți petreci timpul alaturi de cei dragi, intr-o companie placuta, in caldura și confortul…

- Institutiile satului sunt pregatite sa funcționeze în condiții de solicitare maxima, în perioada sarbatorilor de iarna. Punctele de trecere a frontierei, de exemplu, vor trebui sa faca fata fluxului mare de persoane care vor intra sau vor iesi de pe teritoriul Republicii Moldova. Declaratia…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca, Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor (SPCLEP) Ploiești va funcționa dupa un program special cu publicul, in perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2018. Astfel, Serviciul Stare Civila va funcționa sambata,…

- V. Stoica Incep deja cheltuielile pentru perioada Sarbatorilor de Iarna la Ploiești. Prima selecție de oferte este pentru inchirierea unei scene cu sonorizare și cu lumini pentru organizarea Targului de Craciun 2018, care va avea loc in centrul civic al orașului. Numai pentru scena, municipalitatea…