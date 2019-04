Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a unor instituții din domeniul medical, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, din data de 7 aprilie a.c..Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații, „in semn de apreciere pentru importanta activitate de ...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a unor institutii din domeniul medical. Ceremonia de decorare va avea loc marti, 16 aprilie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni.Astfel, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, in semn de apreciere pentru importanta activitate de asistenta…

- "Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a unor institutii din domeniul medical", se arata intr-un comunixcat de presa remis MEDIAFAX. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, in semn de apreciere pentru importanta activitate de asistenta…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 februarie, decretele de decorare a artiștilor Constantin Flondor și Adrian Ghenie. Astfel, in semn de inalta recunoaștere și apreciere pentru importanta și prestigioasa cariera pusa in slujba artelor plastice, pentru talentul și daruirea…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a unor supraviețuitori ai Holocaustului.Astfel, in semn de deosebit respect pentru suferințele indurate in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, pentru inalta ținuta morala de care au dat dovada de-a lungul vieții,…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 16 ianuarie a.c., decretele de decorare a domnului contraamiral in retragere Caragea C. Mircea si a domnului capitan in retragere Dula Gh. Ioan.Astfel, in semn de apreciere pentru importantele servicii militare aduse Romaniei in timpul…

- Astfel, in semn de "apreciere pentru importantele servicii militare aduse Romaniei in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, pentru vitejia si spiritul de sacrificiu de care a dat dovada de-a lungul intregii sale cariere militare, precum si pentru exemplara sa conduita civica", seful statului…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut luni, 14 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul ceremoniei de decorare a domnului profesor dr. arhitect Emil Barbu Popescu, a doamnei Elise Stan și a maestrului Ion Marin. Va prezentam in continuare textul alocuțiunii:…