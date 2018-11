Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Zimnicea, de unde o asistenta a murit dupa ce a facut un accident vascular la serviciu, a fost amendat cu 1.500 de lei de catre ITM Teleorman, pentru nemarcarea orelor lucrate si turele de 12 ore care nu erau urmate de o zi de odihna.

- Asistenta medicala de la Spitalul Zimnicea care se afla in stare grava, internata la Institutul de Neurologie si Boli Neurovasculare din Bucuresti, dupa ce a suferit un accident vascular la locul de munca, a murit.Aceasta a facut stop cardiac, potrivit unor surse medicale. Contactata…

- Asistenta medicala de la Spitalul Zimnicea care se afla în stare grava, internata la Institutul de Neurologie si Boli Neurovasculare din Bucuresti, dupa ce a suferit un accident vascular la locul de munca, a fost deconectata de la aparate.

- Asistenta medicala de la Spitalul Zimnicea care se afla in stare grava, internata la Institutul de Neurologie si Boli Neurovasculare din Bucuresti, dupa ce a suferit un accident vascular la locul de munca, a fost deconectata de la aparate.

- O colega a asistentei care a facut accident vascular dupa ce a ieșit din garda, la Spitalul din Zimnicea, a scris pe facebook faptul ca programul este suprasolicitant și se muncește pana la epuizare, scrie Mediafax.O asistenta medicala din județul Teleorman a scris pe facebook faptul ca personalul…

- Accident rutier deosebit de grav, produs pe drumul național 2N, pe direcția Bordești, județul Vrancea. Șoferul unui autoturism nu a adaptat viteza intr-o curba periculoasa, a intrat in depașire, a pierdut controlul volanului și a intrat in plin intr-o caruța. In urma impactului violent, barbatul de…

- Tragedie in lumea sportului! Fotbalistul Florin Cosmin Sima a murit. Sportivul a era jucator legitimat la Bradul Groșii Țibleșului, s-a stins din viața intr-un groaznic accident. Florin Cosmin Sima a murit intr-un teribil accident. El a fost cu tractorul la munca pe camp, cand s-a rasturnat cu utilajul,…

- O familie din Buzau traiește o adevarata tragedie, dupa ce doi tineri au murit intr-un accident de motocicleta. Cumplitul accident produs pe DN 2B a lasat fara parinți o fetița in varsta de patru ani. Vineri seara, cei doi se plimbau cu motocicleta pe care Andreea i-o facuse cadou soțului ei, Madalin,…