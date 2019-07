Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea medicala a scos la concurs 33 de posturi, cele mai multe dintre acestea fiind adresate asistenților medicali. Luna viitoare, Spitalul Județean de Urgența Buzau va organiza concurs pentru ocuparea a 33 de posturi, lista acestora fiind publicata ieri pe site-ul unitații medicale, tot de ieri…

- Rolul psihologului clinician, al psihoterapeutului in echipa multidisciplinara medicala reprezinta tema unei conferinte care se desfasoara, luni, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) si la care participa numerosi specialisti in domeniu. „Cum de multe ori internarea in spital declanseaza…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat vineri demararea procedurilor pentru ocuparea prin concurs a peste 100 de posturi de cercetatori, medici, biologi, biochimisti, farmacisti si ingineri in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare...

- Curtea de Apel București a menținut soluția din prima instanța de anulare a decizei prin care profesorul Gheorghe Iana a fost demis din funcția de șef al Laboratorului Clinic de Radiologie și Imagistica Medicala din Spitalul Universitar și a stabilit daune de 10.000 lei. Decizia e definitiva potrivit…

- Cei interesati pot sa trimita un CV in format electronic pana pe 20 mai la [email protected] „Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala si experienta in activitati de voluntariat constituie un avantaj", au precizat reprezentantii Mitropoliei. In acelasi timp, Libraria Doxologia angajeaza…

- Trei infirmiere de la Spitalul Municipal din București au fost filmate in timp ce ii loveau și ii injurau pe mai mulți pacienți. Una dintre infirmiere a spus, la un moment dat, ca i-ar ucide pe toți. Spitalul Universitar de Urgența București a avut o prima reacție in acest caz: se delimiteaza in mod…

- Societate cu capital privat german din Turda angajeaza 15 persoane – personal calificat si necalificat – pentru mai multe posturi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Clinicile Dentare Dr.Leahu anunta deschiderea a 100 de posturi noi, necesare pentru sustinerea procesului accelerat de dezvoltare a retelei de clinici stomatologice. Dintre acestea, sunt deschise 40 de pozitii de medici pe toate specializarile si 30 de...