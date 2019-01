Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea sustine ca nu va veni in Romania, precizand ca procedura de acrordare a statutului de azilant in Costa Rica este in desfasurare, iar revenirea in tara ar insemna sa renunte la aceasta cerere. Fostul ministru a fost eliberat seara trecuta.Sunt in proceduri pentru acordarea statutului…

- Fabricantul german de automobile Volkswagen va dezvolta ultima generatie de vehicule echipate cu motoare cu combustie interna in 2026, urmand sa treaca exclusiv pe fabricarea de masini electrice, a anuntat strategul sef al companiei, citat de Reuters.

- Honda a anunțat ca va elimita toate motoarele diesel din gama, incepand de anul viitor, potrivit Profit.ro.Honda se aliniaza tendinței de eliminare a motoarelor diesel pentru Europa, anunțand ca, incepand din 2021, niciun model nou al marcii nu va mai fi alimentat cu motorina.

- Grupul informatic american Apple Inc a cerut subcontractorilor taiwanezi care ii asambleaza smartphoneurile, Foxconn si Pegatron, sa renunte sa mai introduca linii suplimentare de productie dedicate celui mai ieftin model de iPhone, iPhone XR, din cauza unei cereri dezamagitoare pentru acest model,…

- Cancelarul german Angela Merkel a spus liderilor partidului sau ca nu va mai candida pentru șefia formațiunii creștin-democrate (CDU) la alegerilde de la inceputul lunii decembrie, a declarat Reuters o sursa de rang inalt din partid, scrie hotnews.ro.

- Presa straina scrie de cateva zile bune ca artistul canadian Michael Buble renunța la muzica din cauza fiului sau, diagnosticat cu cancer la ficat. Cantarețul de 43 de ani este intr-o perioada in care iși reorganizeaza intreaga viața și ar fi dat de ințeles ca parasește lumina reflectoarelor. Buble…

- Un artist român renunta la religia ortodoxa "în semn de protest" fata de atitudinea pe care Biserica a adoptat-o si a promovat-o înainte de referendumul pentru redefinirea familiei.

