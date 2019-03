Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul privat Sanador a anunțat ca a suspendat activitatea chirurgicala a doctorilor sancționați de Colegiul Medicilor in cazul decesului lui Stefan Alexandru Duța, copilul de 1 an si 10 luni care a murit la clinica, dupa o operatie de hernie inghinala. Conducerea spitalului Sanador transmite ca…

- Decizie socanta în cazul copilului mort la Spitalul Sanador din Bucuresti, dupa o operatie banala de hernie inghinala. Desi au fost gasiti vinovati, medicii implicati scapa doar cu un vot de blam. Adica nu mai pot avansa în cariera timp de 6 luni.

- Medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit despre rezultatul anchetei Colegiului Medicilor in cazul copilului mort la Spitalul Sanador. ”Cine greșește trebuie sa plateasca. In cazul oricarei intervenții medicale...

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a vorbit la Digi 24 despre subiectul internarii lui Liviu Dragnea, ca urmare a problemelor la spate pe care le-a acuzat liderul PSD. „Sa stai in spital in situatia in care ai o problema la coloana nu s-ar justifica decat in masura in care faci o interventie…

- O clinica a fost inchisa, iar altor trei li s-a suspendat activitatea si au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 72.200 de lei in urma controalelor facute de Directia de Sanatate Publica...

- Jurnaliștii francezi au realizat un reportaj amplu despre piața de chirurgie estetica din Romania, care se dovedește a fi din ce in ce mai atragatoare ... The post Romania, un El Dorado al chirurgiei estetice intr-un reportaj al televiziunii franceze TF1. La inceputul materialului se prezinta cazul…

- Oameni din toate colțurile lumii au urmarit cu speranța povestea baiețelului Julen, care a cazut intr-un puț, in timp ce se afla in Spania, cu familia sa, la un picnic. A urmat o operațiune de salvare ampla, la care au participat sute de salvatori, insa, din pacate, tragedia nu a putut fi evitata. Micuțul…

- Autoritatile spaniole declara ca probele reprezinta confirmarea ca baiatul se afla cu adevarat in fantana. Totusi, sansele supravietuirii acestuia scad de la ora la ora, potrivit publicatiei Sky News, relateaza Mediafax.Baiatul in varsta de doi ani, numit Julen, a cazut la o adancime de mai…