Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, Iasul a devenit primul oras din tara care are pentru SRU un PUZ , in conditiile in care Clujul si Craiova au demarat procedurile din februarie 2018. Planul urbanistic a avut nevoie de 22 de avize, a mentionat primarul Mihai Chirica in debutul sedintei CL, el prezentand succint pasii care au…

- Chiar daca e absolut normal sa ai temeri atunci cand vrei sa iți deschizi o afacere, de data asta Uniunea Europeana e cea care vine in sprijinul romanilor intreprinzatori, oferindu-le bani pentru a demara afacerea, indiferent de riscuri.

- Acordul cadrul vizeaza "lucrari de reparatii sistem rutier A2 Tronson km 64+500-96+000 Lehliu-Drajna-Calea 1 si 2". Valoare maxima a acordului cadru este 71,1 milioane lei, fara TVA, iar valoarea minima este 2,94 milioane lei, fara TVA. Locul principal de executare este Directia Regionala…

- Edilul orasului, Ionut Pucheanu, vrea sa sistematizeze zona cartierului Mazepa I, astfel incat cartierul sa nu mai fie sufocat de masini, iar strazile sa nu mai fie pline de gropi. Tocmai de aceea propune spre aprobare in urmatoarea sedinta de Consiliu Local proiectul "Refacere sistem rutier si regenerare…

- Presedintele Consiliului Judetean a semnat contractul de finantare a noii sectii de Oncologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, care va fi amenajata intr-o locatie noua, intr-o cladire pe trei nivele. Valoarea totala a investitiei este estimata la 12,946 milioane de lei, din care finantarea…

- BOALA X. Ultima decizie, cea din luna februarie, cand oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva, a starnit curiozitatea mass mediei și a oamenilor. Iar informațiile care s-au scurs din spatele ușilor inchise au creat panica la nivel global.

- Deficitul comercial, in crestere: 775 de milioane de euro in ianuarie Conform datelor comunicate luni de Institutul National de Statistica - INS, decalajul dintre importuri si exporturi - deficitul balantei comerciale - in luna ianuarie 2018 a fost de 775 de milioane de euro, mai mare cu 169,8…

- Ianis Hagi (19 ani) e, in viziunea lui Gigi Becali, urmatorul jucator pe care Gica Hagi va obține milioane bune de euro și nu exclude ca pe viitor sa ajunga la FCSB. "Viitorul alearga foarte mult, e foarte bine organizata echipa. A facut Hagi ce-a facut și iar a pus echipa pe drumul bun. Nu știu unde…

- Valoarea totala a investitiilor in Stadionul Steaua va fi de 301,77 milioane de lei, iar in Stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii…

- In anul 2017, Electrica S.A. a obținut un profit net individual de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fața de 2016, in baza situațiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu IFRS-UE. Acest profit individual include veniturile din dividendele distribuite de filiale, aferente profiturilor…

- Astazi a avut loc o noua sedinta de lucru cu reprezentantii institutiilor implicate in proiectul Spitalului Regional de Urgenta. Pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) mai sunt necesare doar cateva avize care se vor obtine in perioada imediat urmatoare, astfel incat, pana la sfarsitul acestei…

- S-au facut primii pasi in construirea noului Spital de Urgenta al Municipiului Bucuresti. Unitatea medicala va fi ridicata pe un teren de sapte hectare situat pe Soseaua Bucuresti-Targoviste, in sectorul 1.

- Constructia noului Spital de Urgenta "Sfantul Vasile cel Mare" din Sectorul 1 ar putea incepe la sfarsitul anului viitor, urmand ca lucrarile sa dureze aproximativ patru ani. Unitatea medicala va avea peste 1.000 de paturi, 60 de linii de garda, 37 de sali de operatii, heliport, spatii de cazare pentru…

- S-au facut primii pasi in construirea noului Spital de Urgenta al Municipiului Bucuresti. Unitatea medicala va fi ridicata pe un teren de sapte hectare situat pe Soseaua Bucuresti-Targoviste, in sectorul 1.

- Valoarea pagubelor provocate de taierile ilegale și pașunatul abuziv, anul trecut, este de 13.441.722 de lei, potrivit Romsilva. Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, s-a menținut anul trecut la același nivel cu 2016. Este vorba…

- Totuși, in ultimul trimestru, compania a avut un profit de peste 1 milion de euro. RomReal deține terenuri in Constanța și București, cu o suprafața totala de 120 de hectare. In ultimele 12 luni, compania a agreat vanzarea a 5 terenuri. Una dintre tranzacții, finalizata anul trecut, a vizat un teren…

- Suma se refera doar la portiunea de circa 600 de metri dintre strazile Traian si Mihai Bravu. Cu ocazia modernizarilor, linia de tramvai veche de peste un secol, va fi desfiintata, iar pe traseu se vor amenaja linii electrice pentru troleibuze. Portiunea amintita a strazii este modernizata pentru a…

- Bugetul Iasului pe anul in curs a fost votat, astazi, in unanimitate de reprezentantii tuturor partidelor din Consiliul Local. Valoarea acestuia este de 188 de milioane de euro, dar a pierdut 12 milioane in urma introducerii noului Cod Fiscal de catre Guvern. Primarul Mihai Chirica a precizat ca in…

- Presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, spune ca judetul Cluj a transmis suficient teren Ministerului Sanatatii pentru constructia Spitalului Regional de Urgenta, iar despre premierul Viorica Dancila spune ca e pe langa subiect.

- Consiliul Local al comunei Albestii de Arges a aprobat lista investitiilor prevazute pentru anul in curs. Valoarea totala a lucrarilor prevazute se ridica la suma de 16 milioane lei, o buna parte din bani provenind din Programul National de Dezvoltare Locala. Cele mai importante proiecte propuse de…

- Primaria Iasi vrea sa cumpere sute de camere video cu 55 de milioane de lei, acestea urmand sa fie amplasate in parcuri, piete aglomerate, spitale, scoli si zone de agrement. Autoritatile urmaresc reducerea infractionalitatii si a timpilor de interventie. Reprezentantii municipalitatii…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, și-a reconfirmat profitabilitatea in 2017, obținand un rezultat net consolidat* in valoare de aproximativ 22 milioane USD, pe fondul unor recorduri istorice de producție realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat și de rafinaria Vega…

- Marsh Claims Excellence, divizia de consultanța pentru daune complexe a Marsh Romania, a rezolvat, in 2017, daune a caror valoare a depașit 10 milioane euro Marsh Claims Excellence, divizia de consultanța pentru daune complexe a Marsh Romania s-a implicat, in calitate de consultant in favoarea a 6 companii…

- Marsh Claims Excellence, divizia de consultanta pentru daune complexe a Marsh Romania s-a implicat, in calitate de consultant in favoarea a sase companii afectate de evenimente care au provocat daune majore pe parcursul anului trecut. Valoarea cumulata a daunelor acceptate la plata, pentru…

- Cantitatea de energie electrica tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) a crescut in ianuarie cu 8,17% fata de luna anterioara, la 2,216 milioane MWh, valoarea tranzactiilor fiind de 362,7 milioane lei, cu 2,51% mai mica, potrivit datelor centralizate de OPCOM, operatorul pietei de energie.…

- Cu ajutorul banilor europeni, un numar de 18 firme din Regiunea Vest se vor dota cu utilaje si echipamente, dar si cu programe informatice. Societatile care au semnat, luni, contractele activeaza in domeniul construcțiilor, industria prelucratoare (fabricarea de echipamente electrice de iluminat,…

- In anul 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. In anul 2017 exporturile FOB au insumat 62641,2 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 75596,9 milioane euro. Deficitul…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 386,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 75 de luni, la un randament mediu de 4,35% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 300 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta,…

- Consilierii judeteni au votat in unanimitate, in sedinta deliberativului de astazi, aprobarea indicatorilor tehnico-economici si studiul de fezabilitate pentru construirea unui nou ambulatoriu integrat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, valoarea investitiei ridicandu-se la 38,5 milioane…

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria“, care ofera servicii medicale pediatrice copiilor din Regiunea de Nord-Est, dar si din Republica Moldova ori Ucraina, va fi refacut print-un proiect de peste 121,4 milioane de lei.

- Partia Cocoș, din Bistrița, aflata la cea mai mica altitudine din Romania, costa autoritațile 10.000 de euro lunar, suma platita din bani publici, informeaza publicația locala Bistrițeanul.

- "Pe partea ambulantelor din dotare, trebuie sa mentionez ca situatia este extrem de grava pe plan national. Nu vorbesc numai de SMURD, vorbesc si de serviciile de ambulanta - ganditi-va ca avem un numar mare de ambulante care circula pe drumuri, care au peste 700.000 de km la bord. Defectiunile repetate…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta proiecte pilot și noi produse in sectorul agricol și in cel pomicol, in cadrul…

- Penele de curent, reduse cu 19% in zona Clujului. 55 milioane de euro investiții in Transilvania Nord Investițiile ȋn rețelele de distribuție au condus la ȋmbunatațirea eficienței operaționale și a calitații serviciului, determinand o diminuare a timpului mediu de ȋntreruperi neplanificate cu 19% la…

- Transelectrica a atribuit companiei Teletrans un contract în valoare de aproape 4,6 milioane de lei, fara TVA, pentru servicii de mentenanta a sistemului de contorizare locala la nivelul propriilor statii electrice, potrivit unui anunt de atribuire postat în Sistemul Electronic de Achizitii…

- Valoarea tranzactiilor derulate joi pe Bursa de la Bucuresti s-a dublat comparativ cu sedinta precedenta, rulajul depasind 121 milioane de lei (26,03 milioane euro), fata de 61,98 milioane de lei (13,28 milioane de euro) marti, pe fondul unor tranzactii de peste 70,86 milioane de lei cu actiuni Banca…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in decembrie 2017, au totalizat 40,47 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 163,95 lei. In luna decembrie, erau inregistrati 246.891 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta, pana la 534…

- Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- @ PNL Iasi a luat atitudine dupa ce 7 Est a dezvaluit ca familia viceprimarului Gabriel Harabagiu a luat de la primarie un teren in Moara de Vant care valoreaz cateva milioane de euro @’Este un caz strigator la cer de utilizare a funcției publice in interes privat. Practic, din poziția sa de viceprimar,…

- Elicopterul SMURD gareaza, dupa trei ani de amanari, in propriul hangar, o investitie a Consiliului Judetean (CJ) Galati de 1,7 milioane lei, finalizata in proportie de 95%, a declarat joi, presei, presedintele CJ Galati, Costel Fotea. ‘Hangarul este finalizat in proportie de 95%. Mai trebuie instalat…

- O autospeciala destinata interventiei si salvarii de la inaltime, de la 42 de metri, a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Unirea" Alba, care dispunea de una din anii 70. "Este printre cele mai moderne. Ea este foarte necesara, intrucat avem autoscara veche, din anii…

- In perioada 1.I-30.XI 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.XI 2017 exporturile FOB au insumat 58146,8 milioane euro, iar importurile…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 7 ianuarie 2017. La tragerile de joi, 4 ianuarie 2018, Loteria Romana a acordat 17.193 castiguri in valoare totala de 573.400 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5,1 milioane de lei. La Noroc este in joc…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SJU) Craiova a semnat contractul de finantare europeana a proiectului „COLOREC: Dezvoltarea competentelor personalului medical specializat si al medicilor de familie in domeniul preventiei, diagnosticarii si tratamentului chirurgical al cancerului colorectal“. Potrivit…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale a publicat, sambata, pe SEAP, o licitatie pentru lansarea unei campanii pentru promovarea oportunitatilor de finantare din fonduri europene, care presupune crearea si difuzarea unor spoturi de animatie 3D, valoarea fara TVA fiind de peste 13 milioane de lei.

- Camera Deputatilor vrea sa achizitioneze servicii de transport aerian de peste 2 milioane de lei, in 2018. Este vorba de curse interne, pentru naveta din teritoriu la București. Cererea de oferta a instituției se refera la curse regulate, pe toate rutele nationale interne, operabile de catre companii…

- In 2018, Ministerul Agriculturii vrea sa introduca o schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor in valoare de 56 milioane lei pentru ”obtinerea unor productii de calitate”, conform unui proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul institutiei. ”Suma alocata pentru plata ajutoarelor…

- Proiectul a fost prezentat de primarul Ilie Bolojan, iesit in conferința de presa impreuna cu cei doi viceprimari, Florin Birta și Mircea Malan. Parcarea va ocupa intreg tronsonul cuprins intre strazile Academiei si George Barițiu. Bolojan spune ca lucrarile vor incepe anul viitor, concomitent cu…