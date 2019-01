Spitalul Militar Constanta recruteaza. Ce posturi sunt vacante

Spitalul Militar de Urgenta ldquo;Dr. Alexandru Gafencu", cu sediul in Constanta, bulevardul Mamaia nr. 96, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii vacante de executie, de personal civil contractual, pe durata nedeterminata, astfel: asistent medical generalist in Sectia Chirurgie Generala, studii postliceale sanitare, minimum 6 luni vechime in specialitatea postului: un post. asistent medical generalist in Sectia medicina interna, studii postliceale sanit ...