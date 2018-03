Stiri pe aceeasi tema

- Un teren aflat in administrarea Societatii Romane de Televiziune, situat in Soseaua Pipera, va fi trecut in domeniul public al Primariei Bucuresti pentru constructia Spitalului Metropolitan, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Valoarea…

- Directorul general interimar al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitata, in 20 martie, la comisia de cultura a Camerei Deputatilor pentru a da explicatii in legatura cu difuzarea pe postul national de televiziune a interviului realizat cu Sebastian Ghita. "Stimata…

- Birourile reunite ale celor doua Camere au aprobat, marti, stabilirea unui termen de doua saptamani pana la care pot fi facute propunerile nominale finale pentru Consiliul de administratie al Societatii Romane de Televiziune. "Am hotarat stabilirea unui termen de doua saptamani in care toate grupurile…

- Marian Petrache, președintele Consiliului județean Ilfov a declarat, marți, ca județul Ilfov risca sa piarda fonduri europene in valoare de 340 de milioane de euro. Banii ar urma sa fie folosiți pentru rețeaua de apa potabila și canalizare. „Eu astazi sau maine dau in judecata Ministerul Fondurilor…

- Primarul Gabriela Firea a declarat, astazi, ca Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan. Declarația a fost facuta in cadrul seminarului intitulat…

- Primaria Capitalei poate acorda firmelor proprii lucrari fara licitatie, insa trebuie sa fundamenteze foarte bine acest lucru, iar nivelul costurilor aferente sa fie comparabil cu pretul pietei, au declarat reprezentantii Consiliului Concurentei, dupa ce patronatele in constructii au anuntat ca vor…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, joi, in cadrul sedintei de numire a noului administrator special al RADET, ca cei de la Elcen nu pot supravietui fara Primaria Capitalei si a cerut inca o data grabirea evaluarii Elcen, in vederea achizitionarii de catre CGMB. Potrivit edilului,…

- Primaria Capitalei va moderniza 68 de strazi din București. In ședința ordinara a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de joi, 22 februarie, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea sistemului rutier și execuția rețelelor edilitare (acolo unde este cazul) pentru…

- Consilierii generali ai Municipiului București au votat, in ședința de astazi, aprobarea proiectului privind construirea spitalului metropolitan. Proiectul a fost aprobat cu 48 de voturi, din 52 de consilieri cați au fost prezenți in sala. Spitalul metropolitan va fi situat in nordul Capitalei, in…

- Astfel, consilierii municipali au adoptat proiectul, respins in sedinta anterioara, in baza caruia autobaza RATB, situata in soseaua Pipera nr. 55, urmeaza sa fie relocata in termen de 12 luni la "alte amplasamente care vor fi indicate ulterior". In debutul sedintei, primarul general, Gabriela…

- Primarul Capitalei a anuntat, la sedinta de joi, ca pe ordinea de zi este, din nou, proiectul de hotarare privind constructia Spitalului Metropolitan, mentionand ca sunt 50.000 de semnaturi pentru sustinerea acestuia, dar si ca s-a ajuns la un consens cu reprezentantii PNL in consiliul general.…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

- Municipalitatea baimareana intentioneaza ca pe viitor sa schimbe fata Centrului Istoric printr-o serie de investitii. Un prim pas este supunerea la vot in sedinta ordinara din 21 februarie a Consiliului Local Baia Mare a unui proiect de hotarare (in care este introdus si tema pistelor pentru biciclete)…

- Uniunea Salvati Romania anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca organizeaza un nou concurs deschis de CV-uri pentru a nominaliza "cele mai competente persoane" la conducerea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Societatii Romane de Televiziune si Consiliulului Legislativ.

- Conducerea Televiziunii Romane a anuntat, miercuri, ca demareaza alegerile interne pentru desemnarea reprezentantilor salariatilor in Consiliul de Administratie (CA) al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), campania electorala urmand sa inceapa luni, 12 februarie, la ora 19.00, si sa se incheie…

- Parlamentul a declansat marti procedurile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie la Societatea Romana de Televiziune, iar institutiile abilitate au 15 zile la dispozitie pentru a face propuneri de membri."A fost declansata procedura parlamentara pentru alegerea unui nou Consiliu…

- Doina Gradea, Director General Interimar al Societatii Romane de Televiziune si Georgica Severin, Presedinte Director General al Societatii Romane de Radiodifuziune, au semnat astazi, 6 februarie, la sediul TVR, un acord cadru de colaborare intre radioul si televiziunea publice. Obiectivele Protocolului…

- Gabriela Firea a declarat astazi, in timpul unei conferințe de presa, ca este preocupata de soarta medicilor și ca iși dorește ca aceștia sa nu mai plece din București. In acest sens, primarul general al Capitalei a anunțat ca lanseaza un program special pe care il va finaliza anul acesta. “Il și lansam,…

- Primaria Capitalei a pus, sambata, in dezbatere publica proiectul de buget pe 2018. Pentru acest an, Gabriela Firea are la dispozitie pentru Capitala 5,7 miliarde lei (1,24 miliarde de euro). In proiectul de buget, 231 milioane de euro sunt alocati pentru infrastructura, 100 milioane de euro…

- Proiectul de buget pentru 2018 prevede alocarea a peste 111 milioane de euro pentru cele 19 spitale pe care le administreaza Primaria Capitalei, precum si pentru demararea unor proiecte noi precum Spitalul Metropolitan, o noua unitate medicala in Sectorul 6 sau realizarea corpurilor A si B ale Maternitatii…

- Peste 15 de milioane de lei este suma pe care a primit-o orașul Marașești pentru finanțarea unor investiții locale, prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a II-a, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Fondurilor Publice. Este vorba de urmatoarele…

- Spitalul Metropolitan din Capitala poate prinde contur. Proiectul Primariei Bucuresti a demarat si pana acum s-au strans deja 3000 de semnaturi pentru demararea proiectului.Citește și: Carrefour face o mișcare neprevazuta: Gigantul anunța concedieri masive – Mii de angajați vor avea de suferit…

- Depozitarul Central va distribui, incepand de joi, dobanzile aferente cuponului nr. 4 pentru obligatiunile emise de Vrancart, se arata intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 25 ianuarie 2018, distribuie sumele de bani…

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- Proiectul de hotarare privind preluarea in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Șoseaua Pipera nr. 55, sector 2, in vederea realizarii obiectivului de investiții „Spitalul Metropolitan”, a fost respins astazi, in Consiliul General, desi Primarul General,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca, prin respingerea proiectului de preluare in administrarea directa a CGMB a unui teren din soseaua Pipera nr. 55 pentru construirea Spitalului Metropolitan, PNL, care a influentat si USR, a dat 'un vot de blam' bucuresteanului.…

- Radio Romania transmite in exclusivitate CN de fotbal Liga 1 Betano În urma cererii de oferte de la finele anului 2017 privind cesiunea drepturilor de transmisie radio a meciurilor din Campionatul National de Fotbal Liga 1 Betano – sezonul competitional 2018-2019, Societatea Româna…

- Primaria București vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa primeasca un teren al Societatii Romane de Televiziune, de pe Șoseaua Pipera,…

- Consilierii generali isi vor exprima miercuri acordul pentru majorarea de capital a Companiei Municipalie Dezvoltare Durabila prin alocarea unei cladiri si a unui teren in valoare de aproape 2,4 milioane de lei din Sectorul 2. De asemenea, terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera ar urma sa fie…

- LPF a anunțat ce post de radio transmite Liga 1. Societatea Romana de Radiodifuziune a caștigat drepturile pentru sezonul 2018-2019, se arata intr-un comunicat remis marți de Liga Profesionista de Fotbal: ”In urma cererii de oferte nr. 1270 / 27.12.2017 privind cesiunea drepturilor de transmisie radio…

- Primarul Tiberiu Chirilas prezinta demersurile pe care le-a facut pentru declararea comunei Vama Buzaului drept statiune de interes local. „Au fost continuate lucrarile de modernizare a drumurilor, am asfaltat drumul catre cascada Urlatoarea, marcarea și indicatoare in comuna”. „S-a extins rețeaua de…

- „Am primit asigurari din partea premierului Tudose si a Guvernului in ceea ce priveste trecerea in administrarea Muncipalitatii a terenului pe care vrem sa construim Spitalul Metropolitan, un campus studentesc si un spatiu pentru facultatea de medicina. Proiectul este gata si este pe circuitul de…

- Reabilitarea caii ferate Dej-Beclean-Ilva Mica-Vatra Dornei, proiect care va costa 2 miliarde de euro, a fost declarata de Guvern printre investitiile prioritare din domeniul transportului. Proiect extrem de important pentru Transilvania, reabilitarea caii ferate are un termen de executare de 10 ani.…

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea un alt teren de construire a Spitalului Metropolitan,dupa ce Guvernul nu a dat curs solicitarii de trecere a unui spatiu din administrarea admnistrarea Societatii Romane de Televiziune in cea a municipalitatii."E ca si cum ai vorbi la pereti", spune viceprimarul.

- "Se preia din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului Bucuresti imobilul situat in soseaua Pipera nr. 55, sector 2, in vederea realizarii obiectivului de investitii 'Spitalul Metropolitan' (...) Se aproba relocarea Autobazei…

- Grupul de Initiativa al Taximetristilor Bucuresteni se declara nemultumit de masura adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti si anunta un protest spontan programat pentru ziua de miercuri, 10 ianuarie, ora 12.00, in fata Primariei Capitalei. „In data de 19 decembrie…

- Ajutoarele financiare pentru cultivatorii de tomate au depașit 323 mii lei anul trecut, urmand a fi acordate și in 2018. Prima masura concreta de sprijin a legumicultorilor cu solarii și sere, dupa mulți ani in care Romania a preferat importurile din Spania sau Turcia, ajutorul financiar pentru fermierii…

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA. CNAIR a emis in 5 ianuarie ordinul pentru realizarea…

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 27.12.2017, distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 1 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK. (simbol IIB20). Emitentul va plati obligatarilor sumele de bani aferente cuponului nr. 1, utilizand serviciul…

- Cultivatorii de tomate in spații protejate vor beneficia și in 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector in Programul de Guvernare. Guvernul a aprobat in ședința, printr-o Hotarare, schema de “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in…

- ”Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului Consolidare, restaurare si conservarea Muzeului 'Gheorghe Tattarescu' - str. Domnita Anastasia nr. 7, sectorul 5, Bucuresti - faza DALI”, se arata in proiectul de hotarare adoptat astazi. Valoarea totala a investitiei prevazute…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea actului normativ care modifica si completeaza Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, motivand ca actul normativ contine dispozitii neclare si care…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societații Romane de Radiodifuziune și Societații Romane de Televiziune. Iohannis motiveaza decizia prin faptul ca legea…