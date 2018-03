Stiri pe aceeasi tema

- O ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre PMB pentru spitalul metropolitan Bucuresti-Ilfov urmeaza sa fie adoptata de Guvern, a anuntat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Aseara tarziu, la aproape ora 23,00, si-a incheiat activitatea grupul de lucru…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, sambata, ca a stabilit impreuna cu premierul Viorica Dancila un plan coerent pentru Capitala si zona limitrofa, declarandu-se optimista ca vor fi solutionate cat mai multe dintre problemele Bucurestiului. "Am intrat intr-o noua faza. Sunt optimista in relatia…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv, potrivit Agerpres.

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv. "Dar nu a trecut acel deadline. Eu sunt inca in acel termen pe care mi l-am dat pentru a vedea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov. "Are rezultate foarte bune…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, se afla intr-o vizita oficiala la Chisinau. Acesta s-a intalnit cu primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu. Silvia Radu a venit cu un mesaj de multumire pentru tot ajutorul care il ofera aceasta pentru Chisinau.

- PNL București cere demiterea șefului de la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement. Liberalii spun ca directorul nu are competențele necesare pentru a conduce ALPAB. In plus, directorul este suspectat de delapidare. PNL București solicita demiterea șefului de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, va ajunge in Moldova, in aceasta seara. Maine, ea va avea o intrevedere oficiala cu omoloaga sa de la Chisinau, Silvia Radu, dupa care vor vizita impreuna Biblioteca "Onisifor Ghibu" si Liceul "Mihai Eminescu",

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este nemulțumita ca in țara s-au dat CET-urile catre primarii cu titlu gratuit, in timp ce, sustine ea, doar in cazul Bucurestiului s-a impus preluarea ELCEN ținand cont de o valoare de evaluare. Decizia in acest sens a fost luata de Guvernul Tudose și…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a inaintat, la finalul anului 2017, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, respectiv Direcției Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesionala, o solicitare de actualizare a nomenclatorului Clasificarea…

- Ocupatia de "expert in dezvoltare durabila" va introdusa in nomenclatorul Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR), dupa ce Ministerul Muncii a avizat favorabil o solicitare in acest sens a Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

- Ocupatia de "expert in dezvoltare durabila" va introdusa in nomenclatorul Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR), dupa ce Ministerul Muncii a avizat favorabil o solicitare in acest sens a Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Potrivit…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, marți, ca școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , pentru ca se anunța ger zilele urmatoare, chiar și in weekend. “Ințeleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum sa se descurce in aceasta perioada cu copilașii, dar…

- Primarul general, Gabriela Firea, ii va acorda titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti jucatoarei de tenis Simona Halep, in semn de recunoastere si apreciere a performantelor sale sportive, informeaza...

- "4.448 de operatori manuali, dintre care 2.692 sunt angajati ai firmelor de deszapezire iar 1.756 ai institutiilor subordonate Primariei Generale a Capitalei, un total de 21.429 tone stoc de material antiderapant. Cu alte cuvinte, suntem pregatiti atat ca resursa umana, cat si ca stocuri, cat si…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica in cadrul comandamentului de iarna ca sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Bucurestiului 1.039 de utilaje, din care 671 apartin operatorilor de salubritate iar restul - institutiilor subordonate municipalitatii.Citeste…

- Construirea unui nou centru de transfuzii in Capitala costa aproximativ 3,5 milioane euro, iar banii pentru lucrari ar putea fi obținuți din fonduri europene sau de la Banca Mondiala, anunța luni, ministrul Sanatații, Sorina Pintea. ”Am fost ieri (duminica N.R.) la Centrul de Transfuzii Bucuresti si…

- Premierul Viorica Dancila a decis numirea fostului director general al Postei Romane, Elena Petrascu in functia de secretar general la Ministerul Transporturilor. In ultimul raport al Corpului de Control al Guvernului referitor la activitatea Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, perioada supusa…

- Dupa o conferința in care primarul Bucureștiului impreuna cu primarul interimar de la Chișinau au anunțat colaborarea pe mai multe domenii, Gabriela Firea și Silvia Radu au facut schimb de cadouri.

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului impreuna cu Prefecturile si Consiliul judetean din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia organizeaza marti, 13 febraruarie, seminarul regional “Impreuna pentru dezvoltarea durabila”, un eveniment organizat pentru…

- La Prefectura Dolj a avut loc, ieri, Seminarul Regional „Impreuna pentru dezvoltarea durabila“, una dintre cele opt dezbateri organizate la nivel național de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului. La intrunirea de la Craiova, prezidata ...

- Cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante, in timp ce serviciul de car sharing Uber a platit un impozit pe profit de 187.000 lei, de 3 ori mai mult.

- „Saptamana aceasta o sa-i prezint doamnei prim ministru soluția pe care Ministerul de Finanțe o are astazi in lucru. Este o soluție mai buna, mai utila și mai rapida in aplicare. Sunt adeptul lucrurilor simple. Cred ca va fi discutata joi, in ședința de guvern. Dupa aceea se va anunța și se va aplica…

- Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, in cel mai bun caz, foarte mici, scrie digi24.ro. Citeste si Victor Ponta avertizeaza: La ANAF si in tot Ministerul de Finante e un dezastru provocat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat, duminica seara, ca o treime din viitorul guvern se va "improspata", iar structura guvernamentala ramane aceeasi. Referindu-se la proteste, Firea a declarat "ca ar trebui asumate astfel de adunari publice".…

- „Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. Am convenit cu cei de la…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului. Firea a spune ca le-a…

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „insarcinare politica”, probabil in Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin Grindeanu, care „a confiscat”…

- Bușoi, acuzat de Firea ca blocheaza Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca, prin respingerea proiectului de preluare in administrarea directa a CGMB a unui teren din soseaua Pipera nr. 55 pentru construirea Spitalului Metropolitan, PNL, care a influentat si USR, a dat 'un vot de blam' bucuresteanului.…

- Primaria București vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa primeasca un teren al Societatii Romane de Televiziune, de pe Șoseaua Pipera,…

- Serban Sturdza, Seful Ordinului Arhitectilor Bucuresti, da de pamant cu Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, aratandu-i cum aceasta greseste in decizia ei de a infiinta, “ca in Coreea de Nord”, o societate a Primariei Generale de Dezvoltare Durabila. Seful Arhitectilor o ia peste picior…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.„Am primit asigurari din partea…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford, condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare a proiectelor in derulare. Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua…

- "Eu inca sper ca Tudose sa ramana premier", a declarat Liviu Dragnea, vineri, intrebat despre solicitarea lui Catalin Radulescu.Dragnea a facut aceste declaratii la Bacau, el aflandu-se in aceste zile intr-un turneu prin judetele Moldovei, unde se intalneste cu liderii filialelor PSD. Liviu…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- Guvernul Romaniei este obligat de Uniunea Europeana ca pana in luna aprilie a acestui an sa elimine toate subventiile pentru energia termica, cu exceptia unor categorii vulnerabile. Avand in vedere ca cei mai multi romani care beneficiaza de subventie la caldura sunt din Bucuresti, primarul…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul de Finanțe a gasit soluții in cadrul ședintei Comisiei de Buget - Finanțe din #Parlament pentru ca bugetul #MPRP sa fie marit, cu mai mult fața de marirea deja anunțata. Este pentru prima data cand bugetul #MPRP este atat de mare.Suma in plus…