- O alta persoana, de 28 de ani, a suferit o hemoragie subarahnoidiana ca urmare a traumei si a fost dirijata catre Spitalul de Neurochirurgie. De asemenea, o persoana de 50 de ani din comuna Holboca, Iasi, s-a ales cu o contuzie toraco-abdominala si cu sangerari nazale dupa a fost victima unei agresiuni…

- Un barbat din Vaslui a cazut din caruța și și-a rupt coloana, joi dupa amiaza. Victima, in varsta de 31 de ani, a cazut din caruța in care circula in comuna Zorleni, iar la impactul cu solul a suferit o fractura la coloana. Barbatul din comuna Zorleni a suferit un grav accident și a fost preluat de…

- Un copil din Iași a murit dupa ce a intrat sub roțile unei mașini. Bunica lui a murit tot in accident rutier in urma cu doi ani, aproape in același loc. Doi copii din comuna Ciurea, județul Iași, au fost spulberați de o duba. Unul dintre ei a murit, iar celalalt se zbate intre viața și moarte, a anunțat…

- Reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI au aflat ce alcoolemie avea politistul in momentul producerii accidentului • Desi omului legii i-au fost recoltate probe biologice la Spitalul “Sfantul Spiridon”, alcoolemia oficiala nu este aceeasi cu cea indicata de specialistii laboratorului de analize din cadrul…

- Medici de la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Romania vor sa faca plangere penala pe numele unei femei care a fost la un pas de moarte, dupa ce miercuri a intentionat sa nasca acasa cu ajutorul altei femei, nepregatite medical, punand in pericol viața

- Barbatul are 53 de ani si este din judetul Timis, iar weekendul acesta participa la un zbor de antrenament pentru mitingul aerian Suceava Air Show. Avionul sau, de mici dimensiuni, s-a ciocnit in aer cu un altul, apoi in urma impactului cele doua s-au prabusit in afara pistei. Celalalt pilot a fost…

- Pilotul care a supravietuit accidentului aviatic de sambata din judetul Suceava este tot in stare grava. E in coma indusa la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, iar medicii nu l-au putut opera. Este ventilat mecanic, dar stabilizat, ceea ce inseamna ca peste noapte nu au aparut schimbari. „Pacientul…

- O familie intreaga din Iași s-a intoxicat cu ciuperci și a fost preluata de o autospeciala SMURD pentru victime multiple. Opt persoane din localitatea Raducaneni, printre care cinci copii, s-au simțit rau dupa ce au mancat ciupercile culese in padure și au alertat serviciile de urgența. Familia din…