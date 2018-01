Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta Buzau se numara printre cele 34 de unitati sanitare din tara care primesc echipamente medicale de ultima generatie. Spitalul buzoian va fi dotat cu un RMN, aparat de rezonanta magnetica nucleara, si un PACS, sistem informatic de arhivare a imaginilor medicale. La semnarea…

- Mai multe spitale din Capitala și din țara vor primi aparatura noua pentru investigații complexe. La Guvern s-au semnat contractele pentru achiziția a 14 echipamente computer tomograf, a 24 de aparate de rezonanța magnetica și a 21 de sisteme informatice speciale.

- Guvernul Romaniei este obligat de Uniunea Europeana ca pana in luna aprilie a acestui an sa elimine toate subventiile pentru energia termica, cu exceptia unor categorii vulnerabile. Avand in vedere ca cei mai multi romani care beneficiaza de subventie la caldura sunt din Bucuresti, primarul…

- La momentul achizitionarii lui, spitalul folosea un CT cumparat in 2003 si care a fost intre timp casat. 50- din valoarea aparatului este suportata de catre Consiliul Judetean Iasi, in timp ce diferenta o sustine din bugetul propriu Spitalul de Neurochirurgie. Managerul unitatii medicale, dr. Lucian…

- Iata despre ce e vorba: Draga Brian, Trebuie sa-mi cer iertare pentru unele greseli pe care le-am facut ca tata. Sper ca aceasta scrisoare sa ne apropie mai mult. Dar cea mai mare dorinta a mea este sa ma ierti. Desi niciodata n-am vorbit despre asta, au fost multe momente din copilaria…

- Trei zile de doliu national a decretat Guvernul Romaniei, in memoria Regelui Mihai l! Doar ca nu toti romanii au respectat hotararea. O mega-petrecere a avut loc la Sibiu, chiar in municipiul de unde a plecat spre Palatul Prezidential Klaus Iohhanis. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat cum…

- Ceremoniile prilejuite de inhumarea Regelui Mihai ne-au aratat o alta Romanie: decenta, ințeleapta, recunoscatoare, respectuoasa, demna. Funeraliile Majestatii Sale s-au ridicat la inalțimea așteptarii poporului roman și au uimit prin buna organizare a tuturor momentelor solemne. Din convorbirea cu…

- Fostul presedinte Traian Basescu acuza actuala coalitie de guvernarea ca impinge Romania intr-o zona gri a UE si rateaza ocazia sa se pozitioneze in nucleul viitoarei Uniuni Europene, la punctele negre bifand modificarile legilor Justitiei si revolutia fiscala, potrivit Mediafax."Alianta PSD – ALDE…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata, la Belgrad, intrebat daca ar putea fi afectate tarile din Balcanii de Vest in contextul reactiilor declansate de afirmatia presedintelui Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, ca Guvernul Romaniei ramane implicat alaturi…

- Bolnavii de cancer vor putea beneficia de tratament și in institutii medicale private. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat astazi in lectura finala de Parlament. Documentul a fost inițiat de un grup de deputați printre care și speakerul Andrian Candu și stabilește ca institutiile medico-sanitare…

- Sanatatea, educatia si investitiile sunt prioritatile proiectului de buget pentru 2018, adoptat astazi in sedinta de Guvern, informeaza Guvernul Romaniei. Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5 , inflatie medie anuala de 3,1 , curs mediu de 4,55 lei euro si castig…

- Rolls-Royce Motor Cars anunta oficial ca primul Phantom de serie, de generatie noua, va fi vandut la licitatie in cadrul unui Festival al Vinurilor de Iarna (2018 Naples Winter Wine Festival) organizat in statul american Florida.

- Guvernul Romaniei adopta, in sedinta de miercuri, hotararea de majorare a salariului minim brut la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. “Avem astazi pe ordinea de zi hotararea de guvern pe care am prezentat-o intr-o prima lectura in urma cu o luna de zile, privitoare la cresterea salariului minim brut…

- Pana de curand, o sarcina complexa care necesita implicarea unui specialist cu experienta, interpretarea analizelor medicale radiologice poate fi realizata in cateva minute cu ajutorul algoritmilor de procesare computerizata. Insa specialistii companiei GE Healthcare, lucrand in colaborare cu NVIDIA…

- Guvernul Romaniei a emis in aceasta vara o ordonanta de urgenta care prevede ca daca un copil are zece absente nemotivate la scoala, familia sa pierde 20% din ajutorul social, iar la 20 de absente i se taie 50% din ajutorul acordat de stat familiei sale.

- Actrita Cristina Stamate, in varsta de 71 de ani, a murit la Spitalul Floreasca, luni dimineata, la 4 zile dupa decesul Stelei Popescu. Actrita a fost internata de cateva zile, in stare grava, fiind adusa de un echipaj SMURD. Potrivit unor surse medicale, actrita era inconstienta, deshidratata, cu hipertensiune.A Avea…

- Sute de admiratori si-au luat ramas bun astazi de la Stela Popescu in foaierul Teatrului de Revista "Constantin Tanase" din Bucuresti. Actrita a murit joi, la varsta de 81 de ani, in urma unui accident vascular cerebral.

- Curtea Constituționala a Romaniei a constatat ca Hotararile Guvernului din dosarul Belina sunt acte administrative individuale, care pot face obiectul cercetarii in legatura cu stabilirea existenței unor fapte penale care au precedat sau insoțit adoptarea/emiterea lor. "În urma…

- Incepand de luni, 20 noiembrie 2017, Colegiul Auto „Traian Vuia” din Tg-Jiu are, in dotarea atelierului de croitorie, 6 mașini de cusut electrice (de ultima generație și extrem de performante), 1 mașina de sulfilat-incheiat, 1 stație de calcat, precum și accesorii specifice unui atelier de profil.…

- Computerul tomograf de la Spitalul Municipal Blaj, pus in functiune la inceputul lunii noiembrie, este functional si pentru pacientii din afara spitalului blajean, anunta conducerea institutiei medicale. Acest lucru este posibil dupa ce a fost semnat contractul cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate…

- Medicii ar putea fi obligați sa efectueze garzi de 48 de ore pe saptamana, fața de 35 de ore in prezent, o prevedere in acest sens fiind trectuta intr-o Ordonanța de Urgența in lucru la PSD

- A fost agitație sambata, in comuna Ciuperceni, dupa ce casa parinteasca a secretarului de stat din Ministerul Energiei, Doru Visan, a fost calcata de hoti. Vecinii au susținut ca acesta ar fi avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce ar fi primit vestea. Infractorii au reușit sa fure…

- Peste 1.000 de medici de familie din toata tara participa, miercuri, la un protest de amploare in Piata Victoriei din Capitala. La ora 12.00, acestia au fost invitati la discutii cu reprezentantii Guvernului.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca incepand cu data de 1 decembrie romanii vor putea merge in Canada fara viza pentru o perioada de maximum 6 luni. Autoritațile canadiene intenționeaza sa elimine cerința obligativitații vizelor pentru cetațenii romani care vor calatori in Canada in scop…

- Acțiunea de plantare a primei serii de stejari, in cadrul Parcului Memoriei Naționale – Marașești – RoMandria, va debuta pe data de 18 noiembrie, sambata viitoare, la Marașești. Consiliului Județean Vrancea a aprobat, ieri, in ședința extraordinara, demararea Proiectului Parcul Memoriei Naționale ”Stejarii…

- Spitalul Judetean Constanta va fi dotat cu echipamente de radioterapie, necesare pentru tratarea pacientilor cu afectiuni oncologice. In acest sens, ieri, la Guvern, a avut loc ceremonia de semnare a contractelor pentru dotarea cu sisteme complete de radioterapie pentru unitatea medicala constanteana,…

- Valoarea investitiei este de un milion de euro, finantarea fiind asigurata integral de Consiliul Judetului Galati. Acceleratorul liniar de particule reprezinta o metoda moderna si eficienta de tratament impotriva cancerului, fiind prevazut cu lamele ajustabile, astfel incat radiatia este indreptata…

- 96% dintre salariații sistemului sanitar se pronunța împotriva transferului contribuțiilor angajatorului în salariul de baza al angajatului. Este concluzia unei consultari publice initiate de Federatia Solidaritatea Sanitara, care releva si ca tot mai multe cadre medicale sunt nemultumite…

- „Provin dintr-o familie de obezi, tatal meu a murit din cauza problemelor cauzate de obezitate. Din acest motiv, m-am interesat mereu de tot ceea ce este legat de diete. Pe langa aceasta, avem o bogata traditie de familie legata de cultivarea si culegerea plantelor. In intreprinderea noastra exista…

- Echipajele SMURD au intervenit la 23 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila și un echipaj cu o autospeciala de stingere de la Detașamentul…

- Dupa mai multe luni de asteptare, din cauza formalitatilor necesare pentru obtinerea autorizatiilor de functionare, noul computer tomograf al Spitalului Municipal Blaj a fost oficial pus in functiune joi, 2 noiembrie 2017. Aparatul a costat aproximativ 200.000 de euro si este, pana acum, principala…

- Mesajul de mai jos postat de Ziarul de Garda a fost relatat de Niculina Bulat, din satul Drochia, raionul Drochia. Ea este in dializa de peste 10 de ani și, dupa ce mama sa a murit, fiind tot in dializa, a ramas singura, fara venituri, fara casa, fara sprijin, fara bani. Procedurile de dializa care…

- RGDA, Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania, se alatura poziției ANIS Romania cu privire la masurile fiscale anunțate recent de Guvernul Romaniei, acestea avand un impact semnificativ asupra sectorului IT, din care face parte și industria jocurilor video.

- Circulația metroului s-a desfașurat cu dificultate vineri dimineața pe magistralele 1 (Republica - Dristos 2) și 3 (Anghel Saligny - Preciziei) din cauza unei urgențe medicale. "Astazi (vineri, n.r.) dimineața, la ora 09:48, unui calator i s-a facut rau în trenul aflat la…

- "Pe aici nu se trece' si 'Impreuna suntem mai puternici' sunt devize castigate de Armata Romana prin jertfa, curaj si devotament. Anul acesta am celebrat 100 de ani de la victoriile de la Marasti, Marasesti, Oituz, victorii spectaculoase, care au schimbat soarta Romaniei in Primul Razboi Mondial.…

- Wargha Enayati, medicul care a fondat reteaua medicala privata de sanatate Regina Maria, unul dintre cei mai mari jucatori din sectorul privat de sanatate, a cumparat revista Viata Medicala dupa un an de negocieri cu cei noua actionari ai publicatiei saptamanale. Revista intra in portofoliul MedicHub,…

- Autoritatile din orasul Ismail din Ucraina au reabilitat, din fonduri proprii, un monument dedicat soldatilor romani morti in Primul Razboi Mondial.Monumentul "Vulturul", care este amplasat intr-unul dintre cele mai frumoase parcuri din Ismail, pe faleza Dunarii, a fost construit in anul 1938…

- Directorul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, ec. Alexandru Sinea, a scris, vineri, pe Facebook, dupa o intalnire cu deputatul Ioan Dirzu, directorii de spitale și primarii din Munții Apuseni, ca se vor intreprinde eforturi comune pentru dotarea Spitalului Orașenesc Campeni cu un computer tomograf…

- Au fost atat de multi protestatari la pichetul organizat de Federatia Sindicatelor din Sistemul Sanitar, SANITAS, incat a durat mai bine de doua ore de cand prima asistenta medicala a plecat, in mars, spre Guvern, pana cand ultimul brancardier a ajuns in Piata Victoriei, formand, probabil, cel mai lung…

- Primaria va achizitiona un computer tomograf pentru spitalul din Hunedoara, din fonduri de la Ministerul Dezvoltarii Regionale (MDRAP). Ministerul va finanta si achzitia dotarilor pentru scolile si gradinitele din municipiu.

- Restricțiile impuse instituțiilor medicale private in ceea ce privește prestarea serviciilor medicale pentru bolnavii de cancer vor fi anulate, informeaza NOI.md. Un proiect de lege in acest sens, elaborat inca in anul 2015, a fost votat astazi in prima lectura de catre deputați. In prezent, Institutul…

- Medicii ar putea elibera adeverinta pentru concediile medicale, retetele compensate si biletele de trimitere chiar daca nu au contract incheiat cu Casa de asigurari de sanatate a pacientului. Un proiect legislativ in acest sens a fost depus la Senat pentru dezbatere.

- "Uniunea Nationala a Studentilor din Romania isi exprima dezacordul fata de ultimele hotarari luate de Guvernul Romaniei, prin ministerele de resort, in relatia cu studentii. Incepand cu anul universitar 2017 - 2018, studentii care au varsta de peste 26 de ani nu mai beneficiaza de gratuitate pe…

- Peste 220 de persoane care au venit la Iași zilele acestea, in pelerinaj la Sfanta Parascheva, au avut nevoie de ingrijiri medicale, din cauza frigului, nealimentației și a oboselii, potrivit purtatorului de cuvant al Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau, Ionuț Catana. Catana a declarat ca,…

- In urma disputelor politice care au avut loc in ultima perioada in Romania, patru miniștri din Guvernul roman și-au prezentat demisia. Anunțul a fost facut aseara de catre președintele Partidului Social Democrat, partid care se afla la guvernare, Liviu Dragnea, și premierul roman, Mihai Tudose.

- Un echipaj de descarcerare a intervenit la o scoala din comuna Merisani pentru a acorda primul ajutor unui copil in varsta de zece ani care s-a ranit, avand in picior o bucata de fier beton, lunga de un metru. Bucata de fier are diametrul de sase milimetri si provine de la vita de vie. Surse…

- Drept la replica U.A.T. Blaj a luat act cu surprindere de faptul ca un sindicat din judetul Alba, respectiv Sindicatul Invatamant Zona Aiud, a inceput campania pentru atragerea de noi membri de sindicat din Blaj si din judetul Alba cu un articol de publicitate electorala care vizeaza direct Blajul si…