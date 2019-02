Stiri pe aceeasi tema

- Exista dezideratul conturat politic ca, pâna la jumatatea deceniului ce vine România sa adere la zona euro (ZE); se aduc în acest sens argumente de ordin economic, politic și geopolitic. Asemenea argumente se regasesc în Raportul de fundamentare a aderarii la ZE, care a fost…

- Premiera medicala la Galați, unde s-a realizat prima procedura de tromboliza in cazul unui accident vascular cerebral (AVC) ischemic. Intervenția a avut loc la Spitalul Județean din Galați și a fost realizata de o echipa de medici de diferite specializari.Primul pacient de la Spitalul Clinic…

- Gesturi INEXPLICABILE ale unui barbat in urma cu putin timp: Și-a INJUNGHIAT iubita, apoi a dus-o la spital. A fost prins in timp ce JEFUIA un magazin Un barbat din Zalau și-a injunghiat iubita in varsta de 17 ani, iar apoi a facut un gest la care nimeni nu se aștepta: a dus-o la spital, pentru a primi…

- Racelile le dau in continuare batai de cap oltenilor, numarul celor care se adreseaza medicilor cu simptomatologie specifica fiind cu peste 50% mai mare fata de saptamana precedenta. Au aparut si opt noi cazuri de gripa.

- Numarul pacientilor care s-au prezentat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina si la care a fost confirmata prezenta virusului gripal a ajuns, luni, la cinci, in timp ce pentru alti 27 de bolnavi...

- O femeie, de 51 ani, din judetul Galati, a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati din cauza virusului gripal de tip A, subtip H 1, a anuntat marti, reprezentantul Directiei de Sanatate Publica...

- Un barbat in varsta de 32 de ani și-a pierdut viața din cauza gripei, la Spitalul Județean din Timișoara, dupa ce a fost transferat de la Spitalul Județean din Arad. Este al doilea deces inregistrat in Romania, in acest sezon.

- Fumul gros a urcat la etajele superioare. La fața locului s-au deplasat echipaje ale ISU Satu Mare. Au fost prezenți 15 subofițeri cu trei autospeciale de stingere a incendiilor. Incendiul a fost lichidat in cateva minute. Pompierii au evacuat aproximativ 30 de persoane. Este vorba despre aparținatori…