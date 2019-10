Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Elias au venit cu informații de ultima ora privind starea de sanatate a fostului președinte Ion Iliescu. Acesta se simte mai bine fața de ieri, cand a fost internat de urgența cu simptome de infarct. Medicii susțin ca fostul șef de stat se alimenteaza singur și starea lui generala…

- Fostul presedinte al Romaniei Ion Iliescu se afla internat la Spitalul Elias. Potrivit unor surse medicale din Spitalul Elias, fostul președinte prezinta simptomele unui infarct. Surse medicale susțin...

- Ion Iliescu a ajuns vineri, 4 octombrie, la Spitalul Elias din Bucuresti. Nu se știe inca daca este vorba despre alte probleme de sanatate sau despre un control, așa cum s-a mai intamplat in urma cu ceva timp. Ion Iliescu a avut mai multe probleme de sanatate in ultima perioada. In vara a fost internat…

- De mai bine de o saptamana, Mario Iorgulescu este internat la Spitalul Elias din București, in urma accidentului in care un tanar de 24 de ani și-a pierdut viața. Pana acum, medicii spuneau ca starea fiului șefului LPF era extrem de grava, șansele de supraviețuire fiind minime. Astazi, totul s-a schimbat!

- Reprezentanții Spitalului Elias au transmis noi informații legate de starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu. Tanarul de 24 de ani, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a provocat moartea...

- Binecunoscutul medic oftalmolog Monica Pop a oferit detalii noi despre starea de sanatate a indragitului interpret de muzica ușoara Mihai Constantinescu. Mihai Constantinescu se afla in spital de multe saptamani. Medicul Monica Pop se numara printre cei care il viziteaza frecvent pe artist. Aceasta…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care miercuri a implinit 65 de ani, are o stare de sanatate „buna” si isi poate finaliza mandatul, care va expira in anul 2021, anunta Biroul liderului german, citat de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax. Speculatii privind starea de sanatate a Angelei Merkel…

- Rona Hartner a trecut prin clipe cumplite, dupa ce a fost diagnosticata cu o boala grava. Acum, vedeta se recupereaza si pare ca se simte din ce in ce mai bine. Rona Hartner isi tine la curent fanii cu informatii despre starea sa de sanatate.