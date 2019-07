Stiri pe aceeasi tema

- Nu cu mult timp in urma, infectiile nosocomiale au revoltat o tara intreaga. Ne am plans mortii, am strigat din cauza durerii si a nedreptatii."Personal, acela a fost unul dintre putinele momente din viata mea in care am simtit un sentiment de furie, provocat de neputinta. Ma intrebam cum e posibil…

- Postul de medic psihiatru scos la concurs de Ministerul Sanatatii pentru Sectia de Psihiatrie a Spitalul orasenesc din Turceni a fost ocupat de singurul candidat care a participat la examen, dar al carui nume nu era ieri stiut de nimeni in mod oficia...

- Toader Leampar, primarul comunei Vorniceni, din judetul Botosani, a decedat, joi, in unitatea spitaliceasca din orasul Saveni, la scurt timp dupa ce a fost consultat de cadrele medicale, printre care nu s-ar fi aflat, insa, niciun medic de profesie, ci doar asistenți.

- Aproximativ 2 milioane de lei au fost directionati de la Ministerul Sanatatii catre autoritatile locale pentru realizarea de investitii la spitalul Municipal Oltenita. Cu acesti bani, Primaria va achizitiona un aparat pentru radiologie, un incubator pentru nou-nascuti, un aparat de terapie cu ultrasunete,…

- Pe 6 mai 2019, Ministerul Sanatatii este informat de DSP Mehedinti ca, in sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin, la finalul lunii aprilie 2019 au fost inregistrate 4 cazuri de infectii nosocomiale cu Acinetobacter. Toti cei patru pacienti, sustine DSP, au murit insa “din…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații au precizat, vineri, ca pentru doi din cei trei copii ramași internați la Spitalul „Grigore Alexandrescu” a fost confirmata prezența stafilococului auriu. Totodata, a fost depistat stafilococ coagulazo pozitiv in cazul unei moașe.Prezenta stafilococului…

- Un nou focar de stafilococ auriu a izbucnit la Maternitatea Giulești din București. Sursa infecției care a bagat in spital pana acum cinci bebeluși se pare ca este tot din randul personalului medical. Autoritațile au descoperit ca una dintre moașe este purtatoare de stafilococ auriu, a anunțat Ministerul…

- In urma demersurilor Consiliului Județean Argeș, Spitalul de Pediatrie Pitești va fi dotat de catre Ministerul Sanatații cu un echipament RMN. Astfel, in data de 23 aprilie a.c. a fost semnat contractul privind furnizarea, instalarea și punerea in funcțiune a echipamentelor de imagistica de inalta performanța…