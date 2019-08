Astazi, la Ineu s-a semnat contractul de finanțare „Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orașenesc Ineu!”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Calin Abrudan, primarul Orașului Ineu a semnat astazi contractul de finanțare a Proiectului nr. 124063, „Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orașenesc Ineu”, avand o valoare de […] The post Spitalul din Ineu se modernizeaza pe bani europeni appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .