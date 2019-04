Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cautati traficanti spanioli de droguri a fost capturat, recent, la 2.400 de kilometri distanta, in Bulgaria. Individul facea parte dintr-o grupare care introducea in Europa cantitati mari de cocaina adusa din America de Sud, iar politiștii iberici il cautau de sase ani. Pentru a…

- Premiera medicala la Iași! O intervenție chirurgicala de mare gravitate, a fost efectuata marți la Spitalul de Neurochirurgie, cu ajutorul celui mai performant robot din lume folosit in chirurgia spinala și neurochirurgie.

- Un tanar de 20 de ani, victima a unei agresiuni fizice, prezenta traumatism cranio-cerebral si traumatism cranio-facial, dupa ce a fost evaluat si stabilizat fiind redirectionat la Spitalul de Neurochirurgie. Un alt barbat, de 43 de ani, din Iasi, a ajuns in UPU dupa ce a fost batut, avand un traumatism…

- Cel mai performant robot in chirurgie spinala și neurochirurgie din Europa dat in folosința intr-un spital romanesc. Anunțul a fost facut de Sorina Pintea, ministrul Sanatații care a participat la eveniment. „In aceasta dimineața m-am aflat la Iași, unde am participat la lansarea celui mai performant…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea s-a aflat in aceasta dimineața la Iași, unde a participat la lansarea celui mai performant robot in chirurgie spinala și neurochirurgie din Europa, care se afla la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr Nicolae Oblu” din Iasi si a dat raspunsuri la mai multe probleme…

- Acesta, sofer al unui Logan, a fost internat in Sectia de Ortopedie a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. Celalalt sofer, un barbat de 29 de ani, aflat la volanul unui Audi, s-a ales tot cu un traumatism la cap, o contuzie toraco-abdominala si un traumatism la coloana, care risca sa-l tintuiasca…

- Presedintele Romaniei a declarat, miercuri, la Iasi, ca actuala putere a demonstrat "o jalnica topaiala legislativa si administrativa" și ca guvernanții "pericliteaza viitorul tarii printr-o avalansa de masuri cu efecte care se arata dezastruoase". "Educatia si infrastructura trebuie sa fie prioritatile…

- VIOLENTE… Doi barbati din satul Schineni-Murgeni au fost lasati lati in drum si cu capete zdrobite, dupa un conflict spontan, pornit de la … bautura! Ambii au ajuns la Iasi, la Neurochirurgie, iar agresorul lor este acum cercetat pentru loviri si alte violente. Ambulanta venita de la Barlad, cu medic,…