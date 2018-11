Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul de incepere a construcției noului corp al Spitalului de Copii din Timișoara a fost dat in mai 2014. Au trecut patru ani de atunci, iar cladirea nu este inca gata. Și nici nu va fi prea curand. Recent, specialiștii din Primaria Timișoara au realizat ca trebuie sa organizeze o noua licitație…

- Inca un proiect care arata minunat in planșe. Este vorba despre viitoarea maternitate pe care o va construi Primaria Timișoara, in zona Balta Verde. Șantierul ar trebui sa inceapa in 2021, iar primarul Nicolae Robu spune ca este urgent, pentru ca Timișoara este un oraș cu mulți tineri, care trebuie…

- Fosta mana dreapta a fostului primar Gheorghe Ciuhandu, Mihaela Mircea (ex- Marza), parasește primaria liberalului Nicolae Robu pentru CJ-ul PSD-istului Calin Dobra. Ea va conduce in CJ Timiș o direcție proaspat inființata. The post Transfer spectaculos pe relația primarie – CJT. Mihaela Mircea (ex-Marza)…

- Podul Jiul are toate avizele necesare, așa ca Primaria Timișoara poate da drumul la proiectul tehnic și, ulterior, la licitația de execuție. Nicolae Robu pare sa fi fost greșit informat de subordonații sai, pentru ca spune ca nu exista acord de la Monumente, fiind solicitata o modificare de arhitectura.…

- Pana la finele anului, STPT va rezolva problema beznei de pe strazile Timișoara. Este ceea ce susține primarul Nicolae Robu, conform caruia in cateva saptamani au fost soluționate jumatate din sesizarile din ultimele 12 luni. The post Mica, dar vioaie, echipa STPT va face lumina in Timișoara pana la…

- Cand n-ai ce face te trezești vorbind. I s-a intamplat și lui Ovidiu Sirbu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor și președinte ALDE Timișoara. Doar ca sa-i dea o replica acida fostului sau șef, primarul Nicolae Robu, Sirbu, declarat inapt de angajare in Poliția Romana, ignora documente oficiale…

- In cursul zilei de ieri, reprezentanții CE Oltenia au publicat in SEAP oferta de inchiriere a Hostelului Miami din Targu-Jiu, asta dupa ce s-a anunțat in mass-media ca pe data de 17 septembrie ar urma sa aiba loc o licitație deschisa, cu o etapa de calificare și o etapa de licitație cu strigare.…

- Dupa ce a fost acuzat de activistul civic Cristian Brancovan ca a impiedicat organizarea unui miting impotriva distrugerii Parcului Rozelor, primarul Nicolae Robu a intervenit personal. El a pus la dispoziția lui Brancovan trotuarul din fața primariei sau chiar curtea instituției. The post Marinimie.…