Spitalul Angiomedica, lansat in urma unei investitii de 4 mil. euro, inregistreaza venituri de peste 600.000 euro dupa un an de activitate

Stiri pe aceeasi tema

- Esteto.ro, magazinul online cu produse beauty fondat de catre Octavian și Elena Jomir în 2013, devine marketplace începând cu luna martie a acestui an, în urma unei investiții totale de 50.000 de euro. În…

- Noul cadru institutional al initiativei Parteneriatul Estic (PAE) a fost lansat luni, 12 martie, la Bruxelles in prezenta oficialilor de rang inalt din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina si statele UE. Structura a fost adoptata oficial la Summit-ul Parteneriatului Estic in noiembrie…

- Principala problema a companiilor de stat din Romania este ca de multe ori actionarul majoritar, statul, implementeaza planuri de investitii care servesc unele interese private sau politice mai degraba decat companiei, o solutie la acest lucru fiind incetarea numirilor politice in conducere, arata Oana…

- Potrivit reprezentantilor acestui proiect, acest demers ofera oportunitatea de a participa la un training de formare antreprenoriala pentru 307 persoane (angajați, persoane ocupate pe cont propriu, șomeri și persoane inactive). “Absolvenții trainingului vor avea oportunitatea de a se…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca o comisie parlamentara nu poate sa exercite competentele unei structuri din cadrul puterii executive, intrucat astfel s-ar incalca Legea fundamentala, potrivit motivarii deciziei prin care au fost admise unele obiectii de neconstitutionalitate privind…

- Studioul onebitbeyond și distribuitorul Devolver Digital anunța ca The Swords of Ditto va fi lansat pe 24 aprilie pentru PC și PlayStation 4. The Swords of Ditto este un Action RPG top down roguelike singleplayer și 2-player co-op inspirat de Legend of Zelda, dupa cum thumbnail-ul de mai jos face referire…

- Un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica, au estimat autoritațile. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure ...

- Pe 3 aprilie, Obsidian Entertainment va dezvalui arhipelagul Deadfire, despre care jucatorii primului joc doar auzeau in dialoguri, cand Pillars of Eternity 2: Deadfire va fi lansat. Și dat fiind ca mai toate civilizațiile a caror casa este un manunchi de insule calatoresc pe mare, navele maritime…

- Desi, in general, pune mai mult accent pe originalitate decat alti producatori, ASUS a decis sa "imprumute" din trasaturile noii serii de telefoane Apple fara sa ascunda acest lucru, designul iPhone X stabilind deja un trend urmat si de alti jucatori din industrie,

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la sedinta de prezentare a raportului de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2017, potrivit agendei sefului statului.Sedinta va avea loc la Cercul Militar National incepand cu ora 11,00. Citește și: Un COLOS mondial…

- Fostul international Ionut Lupescu si-a lansat oficial candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Române de Fotbal programate la 18 aprilie, el declarând în cadrul conferintei de presa ca vrea sa aduca o viziune moderna si

- Site-ul Titularizare 2018 a fost lansat. Cei interesati pot gasi acolo ordinul de ministru din 18 ianuarie 2018 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018 –・2019, calendarul si metodologia cadru privind…

- Mariana Gheorghe se pregateste sa-si incheie mandatul dupa 12 ani la carma OMV-Petrom, una dintre cele mai mari companii de pe piata romaneasca. De numele ei se leaga cea mai importanta investitie pe care Petrom, alaturi de Exxon, se pregateste sa o faca anul acesta. Este vorba despre exploatarea resurselor…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata secretarului general al CE, Alexander Italianer, organizatia Alter-EU, o coalitie de ONG-uri specializate in combaterea coruptiei, afirma ca ''Barroso nu si-a respectat angajamentul de a nu face lobby in numele (bancii) Goldman Sachs''.Dupa cei zece ani…

- Lansat pentru anul școlar in curs in patru licee din Craiova, invațamantul profesional dual se extinde. Colegiul Energetic va școlariza și el in sistem dual pentru calificari din domeniul electric, spun reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dolj. In județul Dolj, in ...

- In urma auditului efectuat in 2016 asupra activitatii de colectare a ANAF, Curtea de Conturi a identificat venituri suplimentare de 700,48 milioane lei, prejudicii de 2,49 milioane lei si alte abateri financiar-contabile de 1,83 miliarde lei, doar in cazul unei sentinte penale descoperindu-se ca aceeasi…

- Denisa Moga, pustoaica de doar 17 ani, care s-a lansat anul trecut in decembrie cu piesa “Singuri”, o melodie cu un mesaj emotionant extras din viata artistei, si-a lansat site-ul oficial. Originara din Sebes, judetul Alba, tanara artista promite mult, iar anul 2018 se anunta unul bun pentru ea. Dupa…

- La sediul Consiliului Judetean Constanta are loc o conferinta de presa organizata cu ocazia prezentarii Raportului de Activitate, pentru anul 2017, al institutiei. Totodata, se va semna si contractul de finantare al proiectului "Reabilitarea si Modernizarea Drumului Judetean DJ223: Tronsonul Cernavoda…

- Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat bugetul prin care va fi subvenționata partial sau integral chiria pentru victimele violentei domestice si persoanelor cu venituri mici. Astfel, Clujul va subvenționa cu sume cuprinse între 900 si 1.400 de lei chiria pentru…

- Iris a lansat videoclipul muzical „Poveste fara sfarsit”, alaturi de MediaPro Music, aceasta piesa reprezentand cel de-al doilea material compus si produs in noua formula a trupei.„Ne era dor sa spunem povesti frumoase. Eu si Relu lucram de ceva timp la linia piesei, iar intr-o zi am prezentat-o…

- Eveniment cu o semnificatie profunda pentru Ion Zderciuc. Marti, 6 februarie, talentatul si modestul artist plastic a reusit sa-si lanseze propria expozitie, care intruneste peste 50 de lucrari realizate de autor in perioada anilor 1974-2017, relateaza Noi.md. Rude, prieteni, colegi, dar si simpli vizitatori…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Deputatul PSD, care este membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, sustine ca…

- Un executor judecatoresc din capitala va comparea pe banca acuzaților pentru corupere pasiva. Totodata, un evaluator va fi judecat pentru comiterea infracțiunii de luare de mita. Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala și a expediat în judecata cauzele penale în privința…

- Academia Romana a lansat joi volumul cu numarul 200 din Colectia "Opere fundamentale" din literatura, critica si istoria literara romaneasca si din literatura universala, informeaza news.ro."Convingerea noastra este sa dam culturii romane un corpus de editii de referinta din clasicii romani.…

- Site-ul de prezentare a pregatirii Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial, miercuri, la Gala ANIS - Asociatia Patronala a Industriei de Sofware si Servicii, de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.

- La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau horeca, se arata intr-o analiza realizata de Academia Romana pentru Asociatia Profesionala a Emitentilor de Tichete (APET). 0 0 0 0 0 0

- Fostul președinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa noului Executiv, în cadrul discursului susținut în Parlament la învestirea Guvernului Dancila. „Care a fost costul politicilor fiscal-bugetare ale guvernului? De regula, uita orice membru al alianței…

- Serviciul InfoTrafic informeaza ca la aceasta ora se inregistreaza un accident rutier la intersecția strazilor Kiev-T.Vladimirescu, respectiv se circula cu dificultate pe strazile intersectate, iar fluxul este majorat pe mai multe strazi din capitala.

- Endless Space 2, probabil singurul joc 4X Strategy care știe cum sa imbine savoarea cu elementele de gameplay, va primi un DLC consistent astazi. Vaulters conține facțiunea omonima, cunoscuta din Endless Legend, orientata catre cercetare și putere militara, avand abilitați precum teleportare și bonusuri…

- Connie Sawyer, cea mai in varsta actrita din lume inca in activitate, care a jucat in filme alaturi de actori celebri, de la Frank Sinatra la James Franco, a murit la 105 ani, in Los Angeles, informeaza hollywoodreporter.com.

- Noul G impresioneaza prin performanta, sistemele de asistenta de ultima generatie, manevrabilitatea extraordinara si nivelul de siguranta. In acelasi timp, noua suspensie, modurile de conducere DYNAMIC SELECT, functia "G-Mode" si cele 3 diferentiale blocabile 100% imbunatatesc nu doar confortul la rulare,…

- Declaratia 600, care a dat batai de cap catorva sute de mii de romani, ar putea suferi modificari, pentru a fi eliminate dificultatile din prezent. Aceasta a fost subiectul unor discuții si in PSD, intre ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, și Liviu Dragnea, la sfarsitiul intalnirii Dragnea declarand ca…

- Guvernul Moldovei, in parteneriat cu Grupul Bancii Mondiale, a lansat astazi proiectul „Modernizarea serviciilor publice”, cu un cost total de 22,4 milioane de dolari SUA. Acesta va fi implementat de catre Cancelaria de Stat in colaborare cu Centrul de Guvernare Electronica pina in 2022 și prevede inființarea…

- Foto: Oatext.com Prima data cand ajungi in fața unei oglinzi uita-te cu mare atenție la urechile tale, mai precis la lobi. Exista un semn care apare in acest loc și care iți poate spune daca ai sau nu risc de boli cardiovasculare. Ce este semnul lui Frank Semnul lui Krank, denumit așa dupa doctorul…

- Formularul 600 va putea fi depus online de vrancenii cu venituri din activitați independente care au depașit 22800 lei anul trecut. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Vrancea arata ca, de la 15 ianuarie, formularul 600 poate fi depus si pe portalul e-guvernare utilizand…

- Samsung a lansat in Romania noua generatie a smartphone-ul de gama medie A8, model cu ecran de 5,6 inci si camera frontala duala. Samsung a lansat in 2014 primele telefoane din Seria A care acum a ajuns la a patra generatie. Noul A8 imprumuta caracteristici de la modelul de varf de gama S8, insa pretul…

- Potrivit datelor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), dezvoltarea traficului aerian de pasageri s-a manifestat si printr-o crestere a miscarilor de aeronave, pe cele doua aeroporturi - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa-Aurel…

- Grupul Folcloric „Zestrea” din Gherla a incheiat anul 2017 cu evolutii de succes, iar pasirea in 2018 inseamna pentru grup 25 de ani de activitate neintrerupta pe scena de spectacole a Radiodifuziunii Romane si a emisiunii TVR – Tezaur Folcloric. De la inceputuri, generatii intregi de copii au trecut…

- Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a demarat oficial campania de recrutari pentru noul sau centru din Bucuresti, primele 20 de pozitii disponibile fiind pentru posturi precum cele de ingineri software sau traducatori, conform datelor disponibile pe portalul de recrutare…

- Ministerul Transporturilor a lansat in consultare publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta. Data limita pentru primirea de propuneri observatii este 14.01.2018.Potrivit…

- Garmin a lansat o noua bratara de fitness, numita vivofit 4. Caracteristica care atrage atentia este autonomia de un an a bateriei. Asta in ciuda faptului ca dispozitivul are display color, care sta tot timpul aprins. Vivofit 4 masoara pasii, somnul si include chiar functie de gasire a telefonului ratacit…

- Garmin a lansat o noua bratara de fitness, numita vivofit 4. Caracteristica care atrage atentia este autonomia de un an a bateriei. Asta in ciuda faptului ca dispozitivul are display color, care sta tot timpul aprins. Vivofit 4 masoara pasii, somnul si include chiar functie de gasire a telefonului ratacit…

- Pentru a se antrena in vederea unor eventuale operatiuni armate de distrugere a siturilor adversarilor conventionali, pilotii regimentului de aviatie al Districtului militar de sud, din regiunea Volgograd, au lansat in...

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obtinute in urma controalelor, bani care vor fi utilizati pentru acordarea de premii personalului Fiscului, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat miercuri de Ministerul Finantelor…

- Romanul ”Ruta subterana” (”The Underground Railroad”) este considerat cea mai buna carte americana de ficțiune a anului 2016. Marturie stau prestigioasele premii și distincții primite, printre care National Book Award 2016 și Pulitzer Prize 2017. Romanul publicat recent in traducere romaneasca a atins…

- In cadrul ședinței din 19 decembrie 2017 a Consiliului Local Campina s-a discutat și despre faimosul raport de activitate al Clubului Sportiv Campina, cel asupra caruia noi am ridicat numeroase semne de intrebare inca dinainte de ședința. Inițial, discuțiile au fost interesante, dar la final am asistat…

- Bitcoin inregistreaza cea mai mare cadere de cotație din ultimul an, de 15 la suta, dupa ce ieri a batut un nou record și a depașit borna de 20 de mii de dolari.Criptomoneda valoreaza astazi un pic peste 17 mii de dolari, potrivit siteului de specialitate Coin Market Cup.

- Anumite boli i-ar putea lasa soferii fara permis. Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica un proiect de act normativ care restricționeaza dreptul de conducere a unui autovehicul persoanelor care sufera de afecțiuni cardiovasculare sau diabet zaharat, de exemplu. Sunt cazuri in care soferii…

- Comisia Europeana anunta, luni, ca a lansat o investigatie aprofundata „pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele de stat”.