Fostul premier italian Silvio Berlusconi, in varsta de 82 de ani, este spitalizat de marti dimineata la Milano in urma unei colici renale si nu a primit acordul medicilor pentru a participa la un eveniment de campanie pentru alegerile europarlamentare, la care este candidat al formatiunii pe care o conduce, Forza Italia, relateaza AFP si Reuters.



El urma sa participe la o conferinta de presa pentru prezentarea candidatilor partidului sau la scrutinul european din luna mai. Totusi, Berlusconi a tinut sa le transmita participantilor la acest eveniment un mesaj in care spune ca ''suveranistii,…