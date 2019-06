Spitale bombardate în Siria: ONU cere socoteală Moscovei Secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a afirmat marti ca a cerut Rusiei explicatii in legatura cu datele de localizare a centrelor medicale in Siria primite pentru a evita atacurile, dar care au fost bombardate, relateaza AFP. "Nu sunt sigur" ca, dupa ce le-am dat locatiile, aceste spitale au fost protejate, a declarat el in fata Consiliului de Securitate cu prilejul unei reuniuni privind Siria in cursul careia a avut loc o vie disputa intre Paris si Londra, pe de o parte, si Moscova, pe de alta parte. Dupa intensificarea in aprilie a bombardamentelor armatei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care l-a primit, luni, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu dorește sa permita retragerea completa a Federației Ruse din Consiliul Europei, potrivit RBS și Rador. Pe de alta parte, potrivit lui Macron, Franța susține…

- Sustinut de China, textul mentioneaza ca Consiliul de Securitate - in care Moscova detine un drept de veto - este singurul organism international care poate impune sanctiuni tarilor care nu respecta Conventia privind interzicerea armelor chimice.Proiectul noteaza ''cu ingrijorare politizarea…

- Trucul favorit al Moscovei este sa creeze o criza geopolitica și apoi sa ofere asistența in rezolvarea acesteia, scrie Bloomberg, care noteaza ca o astfel de farsa a ținut in Siria, dar in Venezuela, autoritațile americane nu vor permite Rusiei sa-și atinga scopul. „Se pare ca, in Venezuela, Rusia…

- Kokorin si Mamaev au fost arestati in luna octombrie a anului dupa ce au agresatmai multe persoane intr-o cafenea din centrul Moscovei. Ei erau beti si se aflau insotiti de un grup de prieteni cand au devenit agresivi dupa ce li s-a atras atentia sa nu mai fie atat de zgomotosi. Printre…

- Rusia va continua sa interfereze in alegerile din SUA timp de decenii de acum incolo, a estimat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, relateaza AFP. In conditiile in care diplomatia americana a denuntat in numeroase randuri…

- Rusia va raspunde "proportional" cresterii prezentei militare a NATO în Marea Neagra, deoarece este atacata securitatea regionala, a avertizat sâmbata adjunctul ministrului de externe rus Alexander Grusko, scrie Agerpres, citând EFE."Bineînteles, vom lua toate…

- Președintele Klaus Iohannis a mers vineri la Constanța, unde a vizitat navele participante la Sea Shield 2019", cel mai mare exercitiu multinational derulat in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internationale ale Marii Negre. Iohannis i-a felicitat pe militarii romani și straini care au luat…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Toata lumea ar vrea... ALEGERI CU REZULTATE ANTICIPATE! DE LA O SAPTAMANA LA ALTA O agreabila misiune diplomatica RAMANE PRIVILEGIUL DLUI TEODOR MELESCANU DE A FI PUTUT FACE OFICIILE DE GAZDA PENTRU VIZITA OMOLOGULUI SAU COLUMBIAN: O…