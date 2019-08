Stiri pe aceeasi tema

- Panica la un ștrand din Capitala. Mai mulți aduți și copii au acuzat stari de rau. Cel puțin 10 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la un ștrand din cartierul bucureștean Drumul Taberei, potrivit Antena 3. Mai multe Ambulanțele au fost trimise la fața locului dupa un apel la 112. Oamenii…

- Din datele primite de la IPJ Braila reiese ca ambulanța se deplasa pe unul dintre principalele bulevarde din oras. Cand a vrut sa vireze pe o strada adiacenta, ambulanța a lovit o mașina parcata, care a ricoșat in alta, care, la randul ei a ricoșat in alta. In total, trei mașini parcate au fost avariate,…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani din Vatra Dornei, judetul Suceava, a ajuns la spital, vineri, dupa ce si-a pierdut cunostinta in urma interventiei unui echipaj de jandarmi, oamenii legii folosind materialele din dotare,inclusiv gaze lacrimogene, pentru a-l putea incatusa.

- In anul 2018, salariile cadrelor medicale au fost marite, dupa ani de cereri din parte organizatiilor si sindicatelor. In Bucuresti, se stie ca asistentele medicale primesc cele mai mari sume de bani. Desigur, comparand cu salariile din alte orase ale tarii noastre.

- In prima zi a festivalului NEVERSEA, 102 pompieri, paramedici SMURD si voluntari ISU, in trei Puncte de Prim Ajutor PPA si doua Posturi Medicale Avansate PMA cu 3 senilate, 3 autospeciale transport personal si victime multiple, o autospeciala de stingere si o autospeciala de interventie la accidente…

- Primarul orașului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost dus de urgența la spital asta dupa ce a acuzat dureri mari in zona abdomenului. Primarul se afla intr-o ședința și a acuzat o stare de rau, cei din apropiere chemand ambulanța.Citește și: ULTIMA ORA: Parlamentul a adoptat legea care extinde…