„Spiru Haret” și „Vasile Conta” scapă de „ordinul 35% profesională” Dur este inceputul lui 2019 pentru școlile din Neamț. Peste scaderea drastica a numarului de elevi, a cazut și ordinul de ministru 1316, care obliga liceele tehnologice sa asigure 35% din locurile la clasa a IX-a pentru invațamantul profesional. In vreme ce sindicaliștii vor sa ajunga la ministrul Ecaterina Andronescu pentru a-i cere sa revina asupra acestui ordin, planul de școlarizare la liceele tehnologice din Neamț se face pe „ordinul 35% profesionala”. In proiectul de școlarizare, unele licee vor avea numar dublu de clase profesionale de a IX-a, la altele numarul crește de patru ori. Dar… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 18 decembrie, la Piatra Neamț a avut loc lansarea proiectului privat „Platforma viitorului – Generația Z”. Inițiatorii acestui proiect sunt patru asociații naționale, dintre care una este din județul Neamț, și cațiva oameni de afaceri deciși sa ofere o alternativa tinerilor care doresc sa creasca…

- Lotul județean de fizica a obținut trei premii I, un premiu II, doua premii III și o mențiune la concursul interjudețean Profizica, din 24 noiembrie, de la Vaslui. Elevii Alexandru Apostol, Traian Bistriceanu și Theodor Mihai Lupașcu, din clasa a VIII-a la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț,…

- Drumul national care face legatura intre municipiile Piatra Neamt si Roman este blocat, luni dupa-amiaza, la iesirea din municipiul resedinta, pe o distanta de circa un kilometru, dupa ce un tir nu a reusit sa urce o panta, o situatie similara inregistrandu-se la iesirea din Baltatesti. …

- Blocajele in trafic continua din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a drumurilor prost intreținute de catre cei care ar trebui sa asigure deszapezirea. Potrivit ISU Neamț ”Probleme sunt și in panta de la Balțatești spre Targu Neamț, iar la PECO din comuna Ion Creanga un autobuz cu 20 de calatori…

- Alegerile interne pentru conducerea aleșilor ALDE din județ, desfașurate marți dupa-amiaza la Piatra Neamț, la sediul din Piața Mihail Kogalniceanu, s-au incheiat cu o surpriza pentru Ion Asaftei, vicepreședinte al CJ Neamț și lider (inca) autoritar al partidului. In urma ședinței ținute in regim de…

- Culturism PREMIATI… Casa Culturii “Ion Creanga” din Targu Neamt a gazdui in weekend cea de-a IX-a editie a Trofeului Steel Man la culturism, bodybuilding, bikini fitness si skandenberg. Competitia, de nivel national, a fost castigata de vasluianul Emilian Stirbu, care si-a adjudecat titlul de cel mai…

- Mai multi diplomati au afirmat ca planul de sanctiuni vizeaza consolidarea apararii UE si descurajarea atacurilor cibernetice, in special din partea Rusiei, care in ultimele luni s-a aflat in centrul acuzatiilor de amestec in procesul electoral din diverse tari occidentale.Totusi, Italia…

- Un depozit de materiale de constructii din orasul Targu Neamt a fost distrus de un incendiu care a izbucnit luni seara si a fost stins dupa miezul noptii de pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, sublocotenentul…